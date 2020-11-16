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Главная Новости Здоровье наше тело Ученые раскрыли опасность электронных сигарет для легких
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Ученые раскрыли опасность электронных сигарет для легких

У пользователей электронных сигарет повышается риск получить хронические заболевания органов дыхания

сегодня, 13:46
Автор:

Елизавета Черных

Журнал JAMA Network Open опубликовал исследование ученых о вреде электронных сигарет для легких человека. По данным исследования, каждый пятый пользователь электронных сигарет подвергается хроническим заболеваниям органов дыхания. 

Ученые раскрыли опасность электронных сигарет для легких

ФОТО: Из открытых источников

Ученым из Бостонского Университета удалось узнать, что у людей, которые пользуются электронными сигаретами, риск получить заболевание легких на 31 процент выше, чем у некурящих. К числу наиболее распространенных респираторных болезней специалисты отнесли хронический бронхит, эмфизему и астму. 

Для получения результатов исследования, ученые проанализировали историю болезни людей с диагностированными респираторными заболеваниями. В ходе анализа выяснилось, что 2,3 тысячи человек курили в настоящее время, и у 144 из них были выявлены заболевания органов дыхания. Ученые также зафиксировали проблемы с легкими у 15 процентов бывших пользователей электронных сигарет. 

По словам соавтора исследования Эндрю Стоукса, в последнее время все больше молодых людей увлекаются альтернативными методами потребления никотина.

Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые назвали три продукта, которые снижают риск заболеть раком.


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Источник: https://lenta.ru/news/2020/11/16/esig/
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