Ученые призывают пить пиво каждый день: какая от этого польза

Светлое пиво полезнее, чем темное (фото из открытых источников)

Бокал холодного пива, утоляющий жажду, – идеальная летняя картина для некоторых мужчин. Даже несмотря на то, что врачи не устают повторять: этот напиток вредит организму. Но теперь медикам есть что сказать и в его защиту, поскольку пиво влияет на крепость костей.

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На качество костей ткани влияет кремний, которого, по мнению ученых из Калифорнийского университета, в пиве очень много. Он содержится в шишках хмеля и ячмене и является главным строительным материалом для костной ткани.

О положительном влиянии пива на кости свидетельствует исследование испанских ученых, в котором приняли участие 1400 женщин без проблем со здоровьем, средний возраст которых – 48 лет. Часть из них была безразлична к пенному напитку, другая часть любила выпить бокальчик. Когда у всех с помощью ультразвука просканировали руки, оказалось, что у женщин, пьющих пиво, кости гораздо плотнее, а следовательно, более крепкие.

Ученые не случайно сосредоточились на руках. Именно на их костях появляются первые признаки остеопороза – неприятной болезни, которая приходит с возрастом и делает костную ткань чрезвычайно ломкой (в том числе разрушает зубную эмаль и опорно-двигательный аппарат). Благодаря высокому содержанию кремния в пиве скелет укрепляется. А еще, как оказалось, этот напиток может влиять на восстановление поврежденных участков суставов – большое количество коллагена в ячмене делает их более эластичными.

Специалисты из Берлинского университета тоже придерживаются мнения, что пиво – эффективное средство для профилактики остеопороза (правда, не все его сорта – светлые более полезные). И что для женщин оно, как ни странно, полезнее, чем для мужчин.

Но подчеркивают, что чрезвычайно важно соблюдать меру: 500 миллилитров этого слабоалкогольного напитка в сутки оказывают благотворное влияние на костную ткань, а большая "доза" пива и, соответственно, кремния, наоборот увеличивает риск переломов. Не говоря уже о том, что в пол-литровом бокале пива содержится около 50 миллилитров спирта, а в двухлитровой бутылке – стакан… Неудивительно, что солидная порция способна затуманить разум.

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