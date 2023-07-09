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Ученые призывают пить пиво каждый день: какая от этого польза

Ежедневно, но не более 500 миллилитров, иначе вместо пользы можно получить пивной живот и кучу проблем со здоровьем

сегодня, 08:10
Автор:
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Козаренко Люда
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Ученые призывают пить пиво каждый день: какая от этого польза

Светлое пиво полезнее, чем темное (фото из открытых источников)

Бокал холодного пива, утоляющий жажду, идеальная летняя картина для некоторых мужчин. Даже несмотря на то, что врачи не устают повторять: этот напиток вредит организму. Но теперь медикам есть что сказать и в его защиту, поскольку пиво влияет на крепость костей.


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На качество костей ткани влияет кремний, которого, по мнению ученых из Калифорнийского университета, в пиве очень много. Он содержится в шишках хмеля и ячмене и является главным строительным материалом для костной ткани.

О положительном влиянии пива на кости свидетельствует исследование испанских ученых, в котором приняли участие 1400 женщин без проблем со здоровьем, средний возраст которых – 48 лет. Часть из них была безразлична к пенному напитку, другая часть любила выпить  бокальчик. Когда у всех с помощью ультразвука просканировали руки, оказалось, что у женщин,  пьющих пиво, кости гораздо плотнее, а следовательно, более крепкие.

Ученые не случайно сосредоточились на руках. Именно на их костях появляются первые признаки остеопороза – неприятной болезни, которая приходит с возрастом и делает костную ткань чрезвычайно ломкой (в том числе разрушает зубную эмаль и опорно-двигательный аппарат). Благодаря высокому содержанию кремния в пиве скелет укрепляется. А еще, как оказалось, этот напиток может влиять на восстановление поврежденных участков суставов – большое количество коллагена в ячмене делает их более эластичными.

Специалисты из Берлинского университета тоже придерживаются мнения, что пиво – эффективное средство для профилактики остеопороза (правда, не все его сорта – светлые более полезные). И что для женщин оно, как ни странно, полезнее, чем для мужчин.

Но   подчеркивают, что чрезвычайно важно соблюдать меру: 500 миллилитров этого слабоалкогольного напитка в сутки оказывают благотворное влияние на костную ткань, а большая "доза" пива и, соответственно, кремния, наоборот увеличивает риск переломов. Не говоря уже о том, что в пол-литровом бокале пива содержится около 50 миллилитров спирта, а в двухлитровой бутылке – стакан… Неудивительно, что солидная порция способна затуманить разум.

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