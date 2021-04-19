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Ученые определили три этапа старения человека

Ученые из США заявили, что процесс старения человека происходит волнообразно

сегодня, 09:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Старение — это сложный процесс, зависящий от многих биологических факторов. Если раньше предполагалось, что человек стареет постепенно, каждый день, то исследователи из Стэнфордского университета (США) предложили другую версию.

Ученые определили три этапа старения человека

Как происходит процесс старения / Фото: twitter.com

Ученые заявили, что процесс старения имеет волнообразный характер и наступает по достижении трех возрастных точек. Такие выводы они сделали, основываясь на результатах своего эксперимента, в котором приняло участие более 4 тысяч человек в возрасте от 18 до 95 лет. Оказалось, что плазма крови добровольцев разных возрастных групп содержит разное количество белков и их доля остается неизменной на протяжении многих лет. Однако исключением стали три возрастные точки: 34, 60 и 78 лет. 

Эксперты считают, что колебания показателей разных типов белков связаны с серьезными переменами организма в определенном возрасте. Свою теорию американские исследователи подтвердили и на лабораторных грызунах, которым переливали кровь более молодых особей. Они не установили связь между клетками белка и старением, но эксперимент показал, что переливание "молодой" крови положительно сказывалось на самочувствии мышей.

Напомним, что старение является неизбежным фактором жизни, но мы способны замедлить его приход с помощью простых способов, например, правильного питания. Ученые из Эдинбургского университета заявляют, что для сохранения молодости и красоты необходимо обогащать рацион важным микроэлементом — железом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Университета Майами выяснили, когда организм перестает бороться со старением.


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Источник: https://www.focus.de/gesundheit/news/von-aussen-nicht-sichtbar-34-60-und-78-jahre-unser-koerper-altert-und-zwar-in-drei-stufen_id_11444277.html
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