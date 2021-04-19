Ученые определили три этапа старения человека

Старение — это сложный процесс, зависящий от многих биологических факторов. Если раньше предполагалось, что человек стареет постепенно, каждый день, то исследователи из Стэнфордского университета (США) предложили другую версию.

Как происходит процесс старения / Фото: twitter.com

Ученые заявили, что процесс старения имеет волнообразный характер и наступает по достижении трех возрастных точек. Такие выводы они сделали, основываясь на результатах своего эксперимента, в котором приняло участие более 4 тысяч человек в возрасте от 18 до 95 лет. Оказалось, что плазма крови добровольцев разных возрастных групп содержит разное количество белков и их доля остается неизменной на протяжении многих лет. Однако исключением стали три возрастные точки: 34, 60 и 78 лет.

Эксперты считают, что колебания показателей разных типов белков связаны с серьезными переменами организма в определенном возрасте. Свою теорию американские исследователи подтвердили и на лабораторных грызунах, которым переливали кровь более молодых особей. Они не установили связь между клетками белка и старением, но эксперимент показал, что переливание "молодой" крови положительно сказывалось на самочувствии мышей.

Напомним, что старение является неизбежным фактором жизни, но мы способны замедлить его приход с помощью простых способов, например, правильного питания. Ученые из Эдинбургского университета заявляют, что для сохранения молодости и красоты необходимо обогащать рацион важным микроэлементом — железом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Университета Майами выяснили, когда организм перестает бороться со старением.

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