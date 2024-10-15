Ученые обнаружили зависимость алкоголизма от уровня IQ в школе

Новое исследование Юго-западного медицинского центра Техасского университета показало, что старшеклассники с более высоким уровнем интеллекта имеют большую вероятность развить алкоголизм во взрослом возрасте. Авторы отмечают, что высокий IQ не определяет судьбу человека, но может влиять на социальные факторы, связанные с употреблением алкоголя.



Уровень IQ влияет на употребление алкоголя. Фото из открытых источников

Исследователи проанализировали базы данных Wisconsin Longitudinal Study, содержащие информацию об IQ и образе жизни более 10 000 старшеклассников, рожденных около 1939 года. Случайным образом выбранные 8254 участника исследования отвечали на вопросы об употреблении алкоголя в 1992 и 2004 годах, когда им было примерно 53 и 65 лет соответственно.

Результаты исследования показали, что с каждым повышением IQ на один балл вероятность умеренного или сильного употребления алкоголя возрастала на 1,6%. Умеренное употребление определялось как до 29 напитков в месяц для женщин и до 59 напитков для мужчин, тогда как чрезмерное употребление – это 30 и более напитков для женщин и 60 и более для мужчин.

Авторы выдвинули несколько теорий, объясняющих эту связь. В частности, люди с высшим IQ могут занимать более стрессовые должности, что провоцирует чрезмерное употребление алкоголя как способ борьбы со стрессом. Кроме того, более высокий уровень дохода открывает больше возможностей для социальных мероприятий, где употребление алкоголя становится нормой.

"Хотя невозможно охватить все механизмы, лежащие в основе связи между употреблением алкоголя и IQ, мы знаем, что доход частично объясняет связь между этими двумя факторами", — сказал соавтор исследования Джейми Палко.

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