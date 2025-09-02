logo

BTC/USD

110713

ETH/USD

4302.29

USD/UAH

41.36

EUR/UAH

48.18

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Ученые обнаружили 5 уникальных преимуществ йоги: о некоторых знают не все
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые обнаружили 5 уникальных преимуществ йоги: о некоторых знают не все

Как йога влияет на организм: исследователи обнаружили 5 чрезвычайных преимуществ

2 сентября 2025, 16:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Йога уже не только духовная практика, но и вид спорта, дающий умеренную физическую нагрузку. Научные исследования подтверждают, что регулярное занятие йогой имеет ряд преимуществ для организма. Рассказываем о пяти важнейших из них.

Ученые обнаружили 5 уникальных преимуществ йоги: о некоторых знают не все

Йога. Иллюстративное фото

Йога улучшает гибкость. Растяжению мышц и уменьшению их скованности способствуют даже мягкие стили, например хатха-йога. Исследования показали, что люди старше 65 лет благодаря регулярной практике йоги могут замедлить потерю гибкости, которая является естественным процессом старения.

Йога укрепляет мышцы. При выполнении асан активируются различные группы мышц, что способствует их укреплению. Йога будет особенно полезна для людей с хроническими заболеваниями или тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Исследования подтверждают, что йога может стать хорошей альтернативой силовой тренировке для поддержания тонуса мышц.

Йога помогает бороться со стрессом. Практика включает в себя дыхательные упражнения, медитацию и осознанные движения. Это способствует снижению уровня кортизола – гормона стресса. Американская психологическая ассоциация утверждает, что йога может стать действенным способом контроля хронического стресса.

Йога улучшает баланс. Многие асаны требуют удержания равновесия — а это улучшает координацию и стабильность. Особенно важны такие дела пожилых людей, ведь потеря баланса является одной из основных причин падений. Исследования показали, что йога может уменьшить риск падений у пожилых людей, особенно тех, кто проживает в гериатрических заведениях.

Йога снижает воспаление. Хроническое воспаление связано со многими заболеваниями, включая диабет, сердечно-сосудистые болезни и аутоиммунные расстройства. Исследования выявили, что регулярная практика йоги может снизить количество биомаркеров воспаления в крови, что положительно влияет на общее состояние здоровья.

Поэтому результаты исследования можно назвать хорошими причинами приступить к практике йоги. Ведь выполнение асан полезно в любом возрасте.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ТОП лекарства, которое обязательно нужно держать в аптечке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости