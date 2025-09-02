Ученые обнаружили 5 уникальных преимуществ йоги: о некоторых знают не все

Йога уже не только духовная практика, но и вид спорта, дающий умеренную физическую нагрузку. Научные исследования подтверждают, что регулярное занятие йогой имеет ряд преимуществ для организма. Рассказываем о пяти важнейших из них.

Йога. Иллюстративное фото

Йога улучшает гибкость. Растяжению мышц и уменьшению их скованности способствуют даже мягкие стили, например хатха-йога. Исследования показали, что люди старше 65 лет благодаря регулярной практике йоги могут замедлить потерю гибкости, которая является естественным процессом старения.

Йога укрепляет мышцы. При выполнении асан активируются различные группы мышц, что способствует их укреплению. Йога будет особенно полезна для людей с хроническими заболеваниями или тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Исследования подтверждают, что йога может стать хорошей альтернативой силовой тренировке для поддержания тонуса мышц.

Йога помогает бороться со стрессом. Практика включает в себя дыхательные упражнения, медитацию и осознанные движения. Это способствует снижению уровня кортизола – гормона стресса. Американская психологическая ассоциация утверждает, что йога может стать действенным способом контроля хронического стресса.

Йога улучшает баланс. Многие асаны требуют удержания равновесия — а это улучшает координацию и стабильность. Особенно важны такие дела пожилых людей, ведь потеря баланса является одной из основных причин падений. Исследования показали, что йога может уменьшить риск падений у пожилых людей, особенно тех, кто проживает в гериатрических заведениях.

Йога снижает воспаление. Хроническое воспаление связано со многими заболеваниями, включая диабет, сердечно-сосудистые болезни и аутоиммунные расстройства. Исследования выявили, что регулярная практика йоги может снизить количество биомаркеров воспаления в крови, что положительно влияет на общее состояние здоровья.

Поэтому результаты исследования можно назвать хорошими причинами приступить к практике йоги. Ведь выполнение асан полезно в любом возрасте.

