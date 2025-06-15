Ученые назвали восемь привычек, которые добавляют 24 года к средней продолжительности жизни

Добавить себе 24 года к жизни может казаться невероятно, но именно к такому выводу пришли исследователи при масштабном анализе продолжительности жизни. Команда ученых из США проанализировала данные более 700 тысяч человек и определила восемь ключевых привычек, существенно влияющих на долголетие.

Привычки, продлевающие жизнь. Фото из открытых источников

Исследование привычек на продолжительность жизни базировалось на данных 719 147 американских ветеранов в возрасте от 40 до 99 лет, принимавших участие в программе "Миллион ветеранов". Медицинские данные и анкеты собирали с 2011 по 2019 год, а результаты были представлены на конференции Американского общества питания в 2023 году.

Автор анализа Сюань-Май Т. Нгуен из Департамента по делам ветеранов США отметила, что исследование носило обсервационный характер, поэтому оно не доказывает прямой причинно-следственной связи. Однако оно подтверждает данные предыдущих работ, что образ жизни влияет на его продолжительность.

Восемь привычек, продлевающих жизнь:

Регулярная физическая активность

Отсутствие наркотической зависимости

Умение справляться со стрессом

Отказ от курения

Здоровое питание

Умеренное употребление алкоголя или полный отказ от него

Хороший сон

Наличие положительных социальных связей

Исследователи обнаружили, что мужчины, которые соблюдали эти привычки в возрасте 40 лет, могли прожить в среднем на 24 года дольше, чем мужчины, не соблюдавшие ни одну из этих привычек. Для женщин разница в прогнозируемых дополнительных годах составила 21 год.

Какие привычки оказывают большое влияние на продолжительность жизни

Исследователи обнаружили, что низкая физическая активность, употребление наркотиков и курение связано с примерно 30-45% повышенным риском смерти. Стресс, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и плохой сон были связаны примерно с 20% повышенным риском смерти, а отсутствие положительных социальных связей было связано с 5% повышенным риском преждевременной смерти.

Как указывает Нгуен, даже если начать менять привычки в 40, 50 или 60 лет, это все равно приносит пользу и дает больше шансов прожить дольше.

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