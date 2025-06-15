Ученые назвали восемь привычек, которые добавляют 24 года к средней продолжительности жизни

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Slava Kot
Добавить себе 24 года к жизни может казаться невероятно, но именно к такому выводу пришли исследователи при масштабном анализе продолжительности жизни. Команда ученых из США проанализировала данные более 700 тысяч человек и определила восемь ключевых привычек, существенно влияющих на долголетие.
Привычки, продлевающие жизнь. Фото из открытых источников
Исследование привычек на продолжительность жизни базировалось на данных 719 147 американских ветеранов в возрасте от 40 до 99 лет, принимавших участие в программе "Миллион ветеранов". Медицинские данные и анкеты собирали с 2011 по 2019 год, а результаты были представлены на конференции Американского общества питания в 2023 году.
Автор анализа Сюань-Май Т. Нгуен из Департамента по делам ветеранов США отметила, что исследование носило обсервационный характер, поэтому оно не доказывает прямой причинно-следственной связи. Однако оно подтверждает данные предыдущих работ, что образ жизни влияет на его продолжительность.
Восемь привычек, продлевающих жизнь:
Исследователи обнаружили, что мужчины, которые соблюдали эти привычки в возрасте 40 лет, могли прожить в среднем на 24 года дольше, чем мужчины, не соблюдавшие ни одну из этих привычек. Для женщин разница в прогнозируемых дополнительных годах составила 21 год.
Исследователи обнаружили, что низкая физическая активность, употребление наркотиков и курение связано с примерно 30-45% повышенным риском смерти. Стресс, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и плохой сон были связаны примерно с 20% повышенным риском смерти, а отсутствие положительных социальных связей было связано с 5% повышенным риском преждевременной смерти.
Как указывает Нгуен, даже если начать менять привычки в 40, 50 или 60 лет, это все равно приносит пользу и дает больше шансов прожить дольше.
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