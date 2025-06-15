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Ученые назвали восемь привычек, которые добавляют 24 года к средней продолжительности жизни

Восемь простых привычек, которые помогут прожить подольше.

сегодня, 15:30
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Автор:
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Slava Kot

Добавить себе 24 года к жизни может казаться невероятно, но именно к такому выводу пришли исследователи при масштабном анализе продолжительности жизни. Команда ученых из США проанализировала данные более 700 тысяч человек и определила восемь ключевых привычек, существенно влияющих на долголетие.

Ученые назвали восемь привычек, которые добавляют 24 года к средней продолжительности жизни

Привычки, продлевающие жизнь. Фото из открытых источников

Исследование привычек на продолжительность жизни базировалось на данных 719 147 американских ветеранов в возрасте от 40 до 99 лет, принимавших участие в программе "Миллион ветеранов". Медицинские данные и анкеты собирали с 2011 по 2019 год, а результаты были представлены на конференции Американского общества питания в 2023 году.

Автор анализа Сюань-Май Т. Нгуен из Департамента по делам ветеранов США отметила, что исследование носило обсервационный характер, поэтому оно не доказывает прямой причинно-следственной связи. Однако оно подтверждает данные предыдущих работ, что образ жизни влияет на его продолжительность.

Восемь привычек, продлевающих жизнь:

  • Регулярная физическая активность
  • Отсутствие наркотической зависимости
  • Умение справляться со стрессом
  • Отказ от курения
  • Здоровое питание
  • Умеренное употребление алкоголя или полный отказ от него
  • Хороший сон
  • Наличие положительных социальных связей

Исследователи обнаружили, что мужчины, которые соблюдали эти привычки в возрасте 40 лет, могли прожить в среднем на 24 года дольше, чем мужчины, не соблюдавшие ни одну из этих привычек. Для женщин разница в прогнозируемых дополнительных годах составила 21 год.

Какие привычки оказывают большое влияние на продолжительность жизни

Исследователи обнаружили, что низкая физическая активность, употребление наркотиков и курение связано с примерно 30-45% повышенным риском смерти. Стресс, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и плохой сон были связаны примерно с 20% повышенным риском смерти, а отсутствие положительных социальных связей было связано с 5% повышенным риском преждевременной смерти.

Как указывает Нгуен, даже если начать менять привычки в 40, 50 или 60 лет, это все равно приносит пользу и дает больше шансов прожить дольше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 102-летний профессор дал главный совет для долголетия.

Также "Комментарии" писали о том, что снится людям незадолго до смерти.



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Источник: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38065710/
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