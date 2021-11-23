Ученые назвали самый эффективный способ похудеть: диета при этом не имеет значения

Исследователи из Великобритании и Новой Зеландии в рамках сравнительной работы обнаружили, что важнейший фактор эффективности диет для похудения при диабете второго типа – сокращение калорий. При этом все другие популярные диеты не показали серьезных преимуществ. Ученые проанализировали 19 предварительных систематических обзоров, составленных на основе данных баз MEDLINE (Ovid), PubMed, Web of Science и Кокрановской библиотеки до мая 2021 года. В основу анализа легли данные эффективности диет для похудения и достижения ремиссии у больных диабетом второго типа.

Диета (фото из открытых источников)

Овсянка, сваренная из цельных зерен, с добавлением ягод, орехов и сухофруктов – что может быть лучше и полезнее? Практически ничего – но при условии, что вы не едите ее на завтрак каждое утро. Дело в том, что в овсе содержатся фитаты, препятствующие усвоению кальция. А это может быть особенно опасно после 40 лет, когда мы и так не получаем достаточно этого важного микроэлемента. Кажется, весь мир сошел с ума на бегу: никто не ходит и не ездит, все бегут. Каждый второй тренируется перед полумарафоном, каждый третий собирается начать тренировку, а каждый четвертый уже пробег. Бесспорно, бег – отличный вариант кардионагрузки, но только в том случае, если "разбавляется" другими видами физической активности.

Как показали результаты исследования, проведенного кардиологами из Пенсильвании, люди, которые вели малоподвижный образ жизни, но при этом регулярно пробегали большие дистанции, жили меньше, чем занимавшиеся умеренными спортивными нагрузками. Хотите, чтобы бег приносил пользу? Не бегайте слишком быстро и слишком далеко и обязательно занимайтесь еще любыми физическими нагрузками. Казалось бы, уж тут никакого подвоха быть не может: все слышали о пользе и необходимости для здоровья свежих овощей. А вот о чем мы не слышали, это о том, что сырая клетчатка не поможет, а повредит нашей пищеварительной системе. Запоры, раздражение кишечника, вздутие живота – лишь небольшая часть тех неприятностей, с которыми могут столкнуться любители сырых овощей.

А еще – многие витамины и микроэлементы, которыми богаты овощи, значительно лучше усваиваются в обработанном виде. Не отказывайтесь от отварных овощей, приготовленных на пару и даже запеченных!

Думаете, стоит ли вам полностью исключить сахар, как ваш организм немедленно станет более энергичным, бодрым и здоровым? К сожалению, эффект, скорее всего, будет прямо противоположным. Ученые все больше склоняются к выводу, что негативный эффект, который оказывает сахар на здоровье сосудов, сердца и эндокринной системы, связан прежде всего с количеством этого продукта: если мы съедаем больше, чем тратим, наше здоровье страдает. Но если придерживаться баланса, сахар из врага станет тем, чем и должно быть: наиболее подходящим источником энергии для всего тела и прежде всего для нашего мозга. Так что от шоколадки или пирожных точно не стоит отказываться!

Если только у вас нет непереносимости лактозы, вам ни в коем случае не следует заменять привычные молочные продукты растительными. Во-первых, таким образом вы избавите себя от полезных молочных жиров и, конечно, кальция – что непременно скажется на здоровье сердечно-сосудистой системы и прочности костей. А во-вторых, во многих видах растительного молока (например, в соевом) содержится очень много фитоэстрогенов – своего рода растительных "гормонов", которые могут спровоцировать развитие опасных опухолей.

Напомним, кето-диета помогает быстро сжигать жир благодаря тому, что при таком типе питания вы практически не употребляете углеводы. Однако полезно такое питание только для потери именно жировой ткани. Отличительной особенностью этой диеты от других является акцент на жирах, а не на белках. Поклонники кето-диеты считают, что при таком рационе организм начнет расходовать энергию путем сжигания собственного жира.

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