Ученые назвали самый безопасный и полезный вид спорта

Тот, кто считает, что интенсивные тренировки с утяжелением в тренажерном зале — лучший и здоровый способ достичь желаемого результата, еще не знаком с результатами исследования профессора медицины Ай-Мин Ли из Гарвардской медицинской школы. Ведь есть одна тренировка, которая меняет все.

Спорт - фото из открытых источников

До сих пор широко распространено было мнение, что бег — самый эффективный способ похудеть, оставаться в форме и улучшить свое состояние. Но прежде всего регулярный бег на длинные дистанции может вызвать чрезмерную нагрузку на суставы и перегрузить пищеварительную систему, как утверждает профессор Гарвардского университета Ай-Мин Ли в своем исследовании "Приступая к упражнениям", пишет Medikforum.

Исследование показало, что другая тренировка значительно лучше подходит для достижения длительного эффекта в плане похудения, наращивания мышечной массы, защиты сердца и мозга, а также укрепления костей.

"Плавание можно назвать идеальным тренировкой", — пишут авторы информационного бюллетеня Harvard Healthbeat, в котором резюмируются наиболее важные выдержки из исследования. По словам ученых, плавание не только привлекает практически все мышцы тела и расщепляет относительно большое количество калорий, но также способствует здоровью сердца и защищает мозг от возрастных повреждений на ранней стадии. Оно подходит как для силовых тренировок, так и для тренировок на выносливость. К тому же плавание — лучшее упражнение, чтобы не напрягать суставы.





"Плавание полезно для людей, страдающих от ожирения и артрита, — оно снижает нагрузку на кости и суставы", — подчеркнул Ли в информационном бюллетене.

Напомним, современный ритм жизни практически не оставляет нам времени на занятия спортом. Эта проблема стоит особенно остро, если приходится работать в офисе. Именно для этого и существует комплекс физических упражнений, рассчитанных всего на 10 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!