Ученые назвали генетические особенности долгожителей

Итальянские ученые провели исследование, изучив генетические особенности людей старше 100 лет, и обнаружили ряд особенностей, которые объяснят отсутствие у них старческих заболеваний, поражающих обычно людей в 60-70-летнем возрасте.

Найдены секреты генов долгожителей (фото: Shutterstock / Fotodom)

Эксперты выделили пять генетических "секретов", присущих долгожителям, но наиболее значимой оказалась та, что отвечает за восстановление ДНК. Для эксперимента ученые пригласили группу долгожителей (старше 105 лет) и супердолгожителей (старше 110 лет) и сравнили их показатели экстраординарного здоровья с людьми в возрасте 60-70 лет, которые живут в том же регионе.

Результаты исследования показали, что у долгожителей есть 5 генетических изменений, связанных с генами STK17A и COA1. Последний играет роль в коммуникации между ядром клетки и митохондрии.

Автор проекта Кристина Джулиани отметила, что восстановление ДНК и низкий риск мутации в конкретных генах — механизмы, обеспечивающие увеличенный срок жизни. Почему эти уникальные люди смогли избежать экспоненциального роста возрастных заболеваний, которые обычно сопровождают эти мутации – до сих пор неясно.

Напомним, что между месяцем рождения человека и продолжительностью его жизни существует связь. Ее подтверждают, как нумерологи, так и медики. С помощью исследования, экспертам удалось определить, в каком месяце чаще всего рождаются долгожители.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что питание напрямую влияет на продолжительность жизни, поэтому постарайтесь сделать свой рацион максимально полезным и разнообразным. Эксперты рассказали, на какие продукты стоит обратить внимание, если хотите прожить долгую жизнь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!