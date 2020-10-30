Ученые назвали еще один симптом коронавируса

Издание The Telegraph с отсылкой на исследования Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии сообщает о еще одном симптоме при COVID-19.

ФОТО: 2-ая городская клиническая больница

У больных коронавирусом может появиться отек и покраснение пальцев ног, так называемые "ковидные пальцы". На вид это воспаление напоминает обморожение и может продолжаться около нескольких месяцев.

"Похоже, есть определенная подгруппа пациентов, у которой после заражения COVID появляется воспаление пальцев ног, которое делает их красными и отечными, а потом они со временем становятся фиолетовыми", — рассказала врач-дерматолог Гарвардской Медицинской школы Эстер Фриман.

Также специалист сообщила, что "ковидные пальцы" появляются при легкой форме коронавирусного заболевания и исчезнет в течении 15 дней.

"Но мы наблюдали пациентов, у которых это продолжалось месяц или два", — добавила доктор.

Напомним, что наиболее распространенными симптомами при COVID-19 все же являются высокая температура, сухой кашель, утомляемость.

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