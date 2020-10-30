Ученые назвали еще один симптом коронавируса

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Елизавета Черных
Издание The Telegraph с отсылкой на исследования Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии сообщает о еще одном симптоме при COVID-19.
ФОТО: 2-ая городская клиническая больница
У больных коронавирусом может появиться отек и покраснение пальцев ног, так называемые "ковидные пальцы". На вид это воспаление напоминает обморожение и может продолжаться около нескольких месяцев.
Также специалист сообщила, что "ковидные пальцы" появляются при легкой форме коронавирусного заболевания и исчезнет в течении 15 дней.
Напомним, что наиболее распространенными симптомами при COVID-19 все же являются высокая температура, сухой кашель, утомляемость.
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