Чего нельзя делать при потере вкуса и обоняния

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Елизавета Черных
На своей странице в Facebook доктор Тарас Жиранецкий поделился с пользователями информацией об особенностях потери вкуса и обоняния.
Фото: Газета.ру
Эти симптомы являются типичными при коронавирусной инфекции, а возникают в следствии поражения нервной системы. Более того, появление обоняния может затянуться на продолжительное время и вернуться через несколько месяцев. Однако, доктор написал, что если вы столкнулись с данными симптомами, это не говорит о том, что вы инфицированы COVID-19.
Он так же подчеркнул, что использование каплей для носа при аллергическом рините, тоже может ухудшить ситуацию по возвращению обоняния.
В конце доктор отметил, что врачи наверняка не могут знать, когда к вам вернется вкус и нюх, но вероятность того, что это рано или поздно случится — 100%.
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