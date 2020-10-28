Чего нельзя делать при потере вкуса и обоняния

На своей странице в Facebook доктор Тарас Жиранецкий поделился с пользователями информацией об особенностях потери вкуса и обоняния.

Фото: Газета.ру

Эти симптомы являются типичными при коронавирусной инфекции, а возникают в следствии поражения нервной системы. Более того, появление обоняния может затянуться на продолжительное время и вернуться через несколько месяцев. Однако, доктор написал, что если вы столкнулись с данными симптомами, это не говорит о том, что вы инфицированы COVID-19.

"Тяжесть заболевания, возможные осложнения не имеют никакого отношения к восстановлению или не восстановление обоняния при COVID-19. Не нужно пытаться ускорить восстановление обоняния фуфломицинамы или иммуностимуляторами, это может вам навредить", — написал специалист.

Он так же подчеркнул, что использование каплей для носа при аллергическом рините, тоже может ухудшить ситуацию по возвращению обоняния.

В конце доктор отметил, что врачи наверняка не могут знать, когда к вам вернется вкус и нюх, но вероятность того, что это рано или поздно случится — 100%.

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