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Ученые назвали единственный вид чая, эффективно снижающий уровень холестерина

По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за повышенного уровня холестерина в мире ежегодно умирает 2,6 млн человек

1 июня 2023, 23:20
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Автор:

Козаренко Люда

Ученые назвали единственный вид чая, эффективно снижающий уровень холестерина

Ройбуш помогает снизить уровень холестерина (фото из открытых источников)

С плохим холестерином, который в прямом смысле слова способен положить в могилу, можно бороться месяцами – с помощью диет, лекарственных средств и капельниц – и безрезультатно. А можно пить чай…  Какой именно – знают "Комментарии".


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О "плохом холестерине" большинство людей обычно задумывается после 40 лет, когда вдруг возникают сердечно-сосудистые заболевания – в Украине от них страдает около 37% взрослого населения. Однако нарушения в работе сердца и сосудов наблюдаются уже с 15 лет. Это закономерно, учитывая образ жизни, который мы ведем: мало двигаемся, неправильно питаемся, имеем вредные привычки. Скажем, у подростка, который еженедельно выкуривает по 20 сигарет, уровень холестерина значительно превышает норму.

Механизм негативного воздействия холестерина на организм таков. Чрезмерное количество сахара, жареного, жирного превращается в жиры, которые попадают в кровь и оседают на стенках сосудов в виде атеросклеротических бляшек. Избыток соли тоже "вносит свой вклад" в дело – разъедает внутреннюю поверхность сосудов, и бляшки легко к ней пристают. Если человек ведет достаточно активный образ жизни, жировой обмен нормализуется, плохого холестерина появляется меньше, он не успевает налипать в сосудах. В противном случае он буквально атакует артерии, засоряя их. Со временем бляшки твердеют и увеличиваются в размерах, поскольку на них оседает все больше и больше составляющих крови – эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Результат – нарушение кровотока, стенокардия, острая недостаточность – сердечная и не только (почечная, кишечная, мозговая и т.п.), а также тромбы, которые могут оторваться в любой момент.

Чтобы снизить риск сердечных заболеваний, необходимо снизить уровень плохого холестерина. Обеспечить это могут липопротеины высокой плотности или так называемый хороший холестерин, который удаляет плохой холестерин со стенок и помогает вывести его из организма – чистит артерии. Есть ряд продуктов, которые это могут сделать. К примеру, морковь: две сырые морковки в день – и показатель холестерина снизится минимум на 10%. Выводят холестерин ячмень и овес, отруби пшеницы, оливковое масло и бобы.

Недавно   ученые обнаружили еще один продукт, очень хорошо расправляющийся с плохим холестерином – чай ройбуш. Это напиток красного цвета, который собирают с листьев куста аспалатуса линейного в Южной Африке, недалеко от Кейптауна.

Он имеет насыщенный вкус с древесными нотками и кучу полезных свойств. Например, в нем нет кофеина, он не вызывает сонливости, поэтому употреблять его можно без ограничений – даже детям и даже на ночь. Ройбуш отлично тонизирует организм, притормаживает процессы старения (за счет большой концентрации флавоноидов). Повышает кровяное давление (уже через 30 минут), что очень важно для гипотоников. Обладает бактерицидной функцией и антидиабетическими свойствами. А антиоксиданты (те же флавоноиды, полифенолы, кварцетин, аспалатин), которых на 50% больше, чем в зеленом чае, значительно улучшают метаболизм и снижают уровень холестерина.

Британские ученые наблюдали за сорока особами, которые регулярно пили ройбуш. Люди с лишним весом, высоким уровнем холестерина и, соответственно, невеселыми перспективами заболеваний сердца за шесть недель показали поразительные результаты: холестерин упал практически до нормы. Цена вопроса – шесть чашек чая каждый день. Но оно того стоит. Это вкусное "лекарство", которое параллельно поможет решать ряд проблем.



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