Ученые нашли революционный способ похудения для ленивых

Горячий душ или ванна могут помочь сжечь такое же количество калорий, как и физические упражнения, сообщает Daily Star, ссылаясь на исследования ученых.

Как просто похудеть

По результатам эксперимента люди, которые в течение часа принимали ванну с водой температурой 40°C, сжигали примерно 140 калорий. Это эквивалентно 30-минутной прогулке, 20 минутам плавания или 15-минутному бегу или езде на велосипеде.

Поклонники душа тоже могут рассчитывать на бонус в виде сжигания калорий. Оказалось, что 15-минутный горячий душ может лишить организм более 300 калорий – примерно столько же содержится в большой хот-дозе или плитке шоколада. Чтобы добиться такого же эффекта в спортзале, придется 45 минут крутить обруч или 40 минут активно заниматься на велотренажере.

Те же, кто предпочитает холодный душ с температурой воды ниже 15°C, также могут ускорить сжигание калорий и одновременно уменьшить расходы на электроэнергию.

Результаты исследования обнародовала компания Plumbworld, специализирующаяся на сантехнике. Они отметили, что ученые из Университета Лафборо доказали: погружение в теплую воду в течение часа активизирует метаболизм и способствует потере калорий на уровне легкой физической активности.

Эксперты объясняют, что горячая вода заставляет организм работать интенсивнее, чтобы поддерживать оптимальную температуру тела, что способствует дополнительному расходованию энергии.

Кроме того, холодный душ стимулирует бурый жир – особый вид жировой ткани, сжигающей калории для согрева тела. По подсчетам специалистов, 15-минутное нахождение под водой соответствующей температуры может помочь избавиться от 100 до 353 калорий в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

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