Ученые нашли новый способ омоложения мозга

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Любовь Блажко
Специалисты из Италии и Великобритании провели новую научную работу, которая открыла новый способ омоложения мозга. Добиться желаемого результата можно при взаимодействии мозга с микрофлорой кишечника, пишет издание lenta.
Новый способ омоложения мозга. Фото: pixabay
Эксперты уже давно доказали, что микробиота кишечника влияет не только на когнитивные функции, но также имеет прямое влияние на эмоциональное состояние человека. Оказывается, ключевыми в этом процессе являются кишечные бактерии, хоть пока и не удалось установить точно их взаимосвязь с нейронным центром.
Чтобы приблизиться к разгадке такой интересной закономерности, ученые провели исследования на грызунах. Они трансплантировали бактерии старых грызунов молодым мышам, что негативно повлияло на работу их мозга. Мыши потеряли способность обучаться новому и начали медленнее выполнять привычные действия.
Проведенный эксперимент помог многое понять, ведь благодаря полученной информации можно создать методику омоложения мозга, уверены исследователи.
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