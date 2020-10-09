Ученые нашли новый способ омоложения мозга

Специалисты из Италии и Великобритании провели новую научную работу, которая открыла новый способ омоложения мозга. Добиться желаемого результата можно при взаимодействии мозга с микрофлорой кишечника, пишет издание lenta.

Новый способ омоложения мозга. Фото: pixabay

Эксперты уже давно доказали, что микробиота кишечника влияет не только на когнитивные функции, но также имеет прямое влияние на эмоциональное состояние человека. Оказывается, ключевыми в этом процессе являются кишечные бактерии, хоть пока и не удалось установить точно их взаимосвязь с нейронным центром.

Чтобы приблизиться к разгадке такой интересной закономерности, ученые провели исследования на грызунах. Они трансплантировали бактерии старых грызунов молодым мышам, что негативно повлияло на работу их мозга. Мыши потеряли способность обучаться новому и начали медленнее выполнять привычные действия.

Проведенный эксперимент помог многое понять, ведь благодаря полученной информации можно создать методику омоложения мозга, уверены исследователи.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько кислорода необходимо для мозга. Исследователи выяснили, что установить точный объем кислорода достаточно тяжело. Пока это не удалось сделать никому. Тем не менее, они смогли продемонстрировать, что при оптимальной работе головного мозга, приблизительно половина кислорода расходуется на нервные клетки. А вторая часть – на остальные ткани мозга.

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