kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.10.2020

BTC/USD

11077.72

ETH/USD

360.80

LTC/USD

47.98

НБУ 09.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Ученые нашли новый способ омоложения мозга
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые нашли новый способ омоложения мозга

Ключевую роль в этом процессе играют кишечные бактерии

сегодня, 17:01
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Италии и Великобритании провели новую научную работу, которая открыла новый способ омоложения мозга. Добиться желаемого результата можно при взаимодействии мозга с микрофлорой кишечника, пишет издание lenta.

Ученые нашли новый способ омоложения мозга

Новый способ омоложения мозга. Фото: pixabay

Эксперты уже давно доказали, что микробиота кишечника влияет не только на когнитивные функции, но также имеет прямое влияние на эмоциональное состояние человека. Оказывается, ключевыми в этом процессе являются кишечные бактерии, хоть пока и не удалось установить точно их взаимосвязь с нейронным центром. 

Чтобы приблизиться к разгадке такой интересной закономерности, ученые провели исследования на грызунах. Они трансплантировали бактерии старых грызунов молодым мышам, что негативно повлияло на работу их мозга. Мыши потеряли способность обучаться новому и начали медленнее выполнять привычные действия. 

Проведенный эксперимент помог многое понять, ведь благодаря полученной информации можно создать методику омоложения мозга, уверены исследователи. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько кислорода необходимо для мозга. Исследователи выяснили, что установить точный объем кислорода достаточно тяжело. Пока это не удалось сделать никому. Тем не менее, они смогли продемонстрировать, что при оптимальной работе головного мозга, приблизительно половина кислорода расходуется на нервные клетки. А вторая часть – на остальные ткани мозга. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ