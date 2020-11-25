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Главная Новости Здоровье наше тело Ученые нашли новый способ, который поможет замедлить процессы старения
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Ученые нашли новый способ, который поможет замедлить процессы старения

В этом помогут некоторые ограничения в еде и белок сестрин

сегодня, 20:48
Автор:

Любовь Блажко

Экспертам из Института биологии старения Общества Макса Планка в Германии удалось найти новый механизм, который увеличивает продолжительность человеческой жизни. Они выяснили, что если увеличить количество белка сестрина, то он способен замедлять процесс старения. Результаты нового научного исследования опубликованы в издании Nature Aging.

Ученые нашли новый способ, который поможет замедлить процессы старения

Способ, который поможет замедлить процессы старения. Фото: unsplash

Специалисты узнали, какой фактор отвечает за то, что организм в большей степени реагирует на сокращение количества употребляемых белков и определенных аминокислот, чем на ограничение количества калорий в целом. Стоит отметить, что в этом механизме также задействован сигнальный путь TOR (мишень рапамицина) – это фермент протеинкиназу, который принимает участие в росте и выживании клеток.

Также ученые рассказали о том, что белок сестрин может связывать аминокислоты, что в конечном результате замедляет процессы старения. Они провели не один эксперимент на мухах, который позволил им это подтвердить. 

Из этого следует вывод, что потенциальный препарат, который увеличивает активность сестрина, в недалеком будущем может стать новым способом борьбы со старением.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, названо продукты, ускоряющие старение. 


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Источник: https://lenta.ua/obnaruzhen-novyy-sposob-poborot-starenie-78021/
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