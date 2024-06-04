Ученые: если кастрировать мужчин, то они будут жить дольше

Ученые обнаружили, что мужчины и другие млекопитающие живут дольше, если их кастрировать. Об этом свидетельствуют данные исследователей, которые проанализировали корейских евнухов, а также американских мужчин, что в 20 веке лечились от безумия кастрацией.



Мужчины живут дольше, если их кастрировать. Фото из открытых источников

Исследовательница из Колумбийского университета в области эволюции Кэт Бохэннон во время выступления на Hay Festival рассказала о неожиданном способе, как мужчины могут продлить себе жизнь.

По ее словам мужчины веками путешествовали в поисках разгадки долголетия, однако не догадывались, что постоянно с собой носили "маленькие орешки смерти", которые отнимали эти годы. Бохеннон утверждает, что орхиэктомия или кастрация может прибавить мужчинам несколько лет.

Ученая объясняет, что ее выводы основываются на исследованиях об американских мужчинах середины 20 века, которые были кастрированы из-за психических заболеваний, а также результатах наблюдения за корейскими евнухами. Исследование опубликовано в Current Biology указывает, что евнухи жили почти на 17 лет дольше, чем те мужчины, которые не были кастрированы.

"Почему это происходит? Почему так много мужчин контрабандой носят два маленьких орешка смерти? Я боюсь, что мы на самом деле не знаем. Здесь есть много работы для хороших исследований", — говорит Кэт Бохеннон.

Исследовательница предполагает, что влияние мужских яичек на продолжительность жизни может быть связано с половыми гормонами, иммунной системой и инфекциями. Например, у кастрированных баранов замедлялся процесс старения из-за отсутствия тестостерона, который переставал воздействовать на организм после удаления яичек.

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