Убийственный эффект: как алкоголь влияет на мозг

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Кречмаровская Наталия
Алкоголь – это психоактивное вещество, которое влияет на мозг разными способами. Даже умеренное потребление алкоголя может иметь отрицательные последствия для когнитивных функций, эмоционального состояния и поведения.
Алкоголь. Иллюстративное фото
Алкоголь влияет на нейротрансмиттеры – химические вещества, передающие сигналы между нервными клетками. Это может привести к изменению настроений, поведению и когнитивным функциям.
Алкогольная продукция усиливает действие тормозного нейротрансмиттера ГАМК, что приводит к расслаблению и сонливости.
Он ингибирует действие возбудительного нейротрансмиттера глутамата, что приводит к нарушению координации, памяти и суждения.
Алкоголь влияет на дофамин, нейротрансмиттер, связанный с чувством удовлетворения, что может привести к зависимости.
Длительное и чрезмерное потребление алкоголя может привести к структурным изменениям в мозге, включая уменьшение объема серого и белого вещества.
Алкоголь может повредить гиппокамп, область мозга, связанную с памятью и обучением.
Он может повредить лобные части мозга, которые отвечают за планирование, принятие решений и контроль импульсов.
Алкоголь может повлиять на когнитивные функции, такие как память, внимание, концентрация и скорость реакции.
Даже умеренное потребление алкоголя может ухудшить память и внимание.
Длительное и чрезмерное употребление алкоголя может привести к развитию алкогольной деменции.
Алкоголь может повлиять на эмоциональное состояние, вызывая депрессию, тревогу, агрессию и изменение настроения.
Алкогольная продукция может усугубить симптомы депрессии и тревоги.
Он может увеличить риск агрессивного поведения.
Алкоголь может нарушить сон, вызывая бессонницу, частые пробуждения и плохое качество сна.
Хотя алкоголь может помочь уснуть, он нарушает фазы сна, что приводит к плохому отдыху.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какая привычка "убивает" мозг.
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