У вакцинированных женщин может измениться менструальный цикл: исследование

Учеными было проведено исследование относительно изменения менструальных циклов у женщин, получавших дозы вакцины от COVID-19. Об этом пишет medicalxpress.

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Авторы исследования во главе с Элисон Эдельман, доктором медицинских наук, доктором медицины, из Орегонского университета здравоохранения и науки в Портленде рассказали о результатах. Увеличение цикла у женщин, наблюдаемое ими, было в пределах нормы. Однако авторы говорят, что следует провести дополнительные исследования, чтобы определить, как вакцинация против COVID-19 может влиять на симптомы в период менструации у женщин. Среди которых: боли, изменение настроения, характеристики кровотечения.

"Успокаивает, что исследование выявило лишь небольшое временное изменение менструального цикла у женщин. Эти результаты впервые позволяют посоветовать женщинам, чего ожидать от вакцинации против COVID-19, чтобы они могли соответствующим образом планировать свою жизнь ", — сказала Диана В. Бьянки, доктор медицины, директор Национального института здоровья детей и человеческого развития имени Юнис Кеннеди Шрайвер.

В текущем исследовании о влиянии вакцин на менструальный цикл были проанализированы данные 3959 женщин, из которых 2403 были вакцинированы и 1556 не были вакцинированы. Данные исследователи получили из приложения для отслеживания фертильности Natural Cycles.

Большинство вакцинированных пользователей получили вакцины Pfizer и Moderna. В среднем первая дозировка вакцинации была связана с увеличением продолжительности цикла на 0,71 дня, а вторая доза – с увеличением цикла на 0,91 дня. Таким образом, пользователи, вакцинированные в течение двух циклов, имели увеличение менее чем на один день после полного курса вакцинации. Количество дней менструального кровотечения у вакцинированных не изменялось.

Подгруппа пользователей приложения, получивших две дозы вакцины в течение одного менструального цикла (358 пользователей), имела больший средний прирост цикла на два дня. Однако изменения менструального цикла, вероятно, временные, говорится в тексте.

Авторы добавили, что Международная федерация гинекологии и акушерства классифицирует вариации продолжительности цикла как нормальные, если разница составляет менее восьми дней.

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