У мужчин по всему миру из-за жары увеличиваются пенисы: что известно

С изменением климата и приходом экстремального летнего зноя в соцсетях и зарубежных таблоидах все чаще снова появляется вирусная тема — так называемое явление "летнего пениса" ( Summer Penis ) . Многие заголовки утверждают, что высокая температура воздуха способна физически увеличить мужской половой орган.

Иллюстративное фото

Однако врачи-урологи успокаивают: никакого анатомического роста тканей действительно не происходит, а весь секрет кроется в обычной школьной физике и биологии человеческого тела.

Как работает эффект терморегуляции?

Человеческий организм – это разумная система, которая больше всего стремится поддерживать постоянную внутреннюю температуру тела (около 36,6 ° C). Когда на улице становится слишком горячо (например, выше 30–34 °C), телу нужно срочно сбрасывать лишнее тепло, чтобы защитить внутренние органы от перегрева.

Для этого организм запускает процесс, который в медицине называют вазодилатацией , то есть расширением кровеносных сосудов. Когда сосуды расширяются, кровь начинает быстрее и активнее циркулировать поближе к поверхности кожи. Именно поэтому во время жары у людей часто краснеет лицо, отекают пальцы на руках или сильнее проступают вены.

Аналогичный процесс происходит и в мужских половых органах. Поскольку они пронизаны огромным количеством сосудов и капилляров, максимальный приток крови в расслабленном состоянии делает их визуально несколько большими, более тяжелыми или более эластичными. Проще говоря, это простой отек от тепла.

Почему этот эффект временный?

Урологи подчеркивают, что "летний пенис" — исключительно временное явление и оптическая иллюзия. Она полностью зависит от окружающей среды.

Следует мужчине зайти в комнату с включенным кондиционером, принять прохладный душ или просто дождаться вечерней прохлады, как организм мгновенно включает обратный процесс – вазоконстрикцию (сужение сосудов). Кровь отходит от периферии к внутренним органам, сосуды уменьшаются, и все тело возвращается к своим привычным анатомическим размерам.

Зимой же наблюдается совершенно противоположная картина: под влиянием низких температур сосуды максимально сжимаются, чтобы сохранить тепло внутри тела, из-за чего органы могут визуально казаться меньше.

Что говорят врачи?

Медицинские эксперты призывают мужчин не воспринимать громкие заголовки в Интернете как способ бесплатного увеличения анатомических параметров. Никакой долгосрочной смены в размерах из-за жаркого лета не будет. Вместо этого врачи советуют во время жары заботиться об общем здоровье:

Пить достаточно чистой воды, чтобы избежать обезвоживания.

Не быть слишком долго под прямыми солнечными лучами.

Следить за АД, поскольку расширение сосудов в жару может приводить к его внезапному снижению и головокружению.

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