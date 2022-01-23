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Тысяча за вакцинацию – на лекарства: Шмигаль рассказал, кто и как сможет потратить деньги

Украинцы скоро за "тысячу Зеленского" смогут приобрести лекарственные средства по рецепту и без него

сегодня, 20:30
Автор:

Лиля Воробьева
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С завтрашнего дня, 24 января, в нашей стране граждане, полностью  вакцинированные и которым уже больше 60 лет, смогут потратить свои "ковидные" деньги в размере тысячи гривен для того, чтобы купить необходимые лекарства. Об этом проинформировал глава правительства Денис Шмигаль в социальных сетях.

Тысяча за вакцинацию – на лекарства: Шмигаль рассказал, кто и как сможет потратить деньги

Шмигаль рассказал, как потратить деньги на лекарства (фото из открытых источников)

По его словам, соотечественники, сделавшие вакцинацию, теперь будут иметь хорошую возможность потратить свою собственную компенсацию, предусмотренную программой "єПоддержка", чтобы купить лекарства. Приобрести необходимые фармацевтические средства теперь есть возможность во всех аптеках и интернет-фармацевтических заведениях как с лекарственным рецептом, так и без этого документа.

Вместе с тем, еще в середине ноября прошлого года глава страны Владимир Зеленский сообщил, что по новой программе, направленной для поддержки креативного, спортивного и транспортного сектора отечественной экономики, наши граждане, получившие полностью, в два приема, антиковидную вакцину, смогут получить через приложения "Действие" 1 тыс. грн.

Эту государственную компенсацию украинцы смогут тратить на следующие цели: покупку абонементов в спортивные заведения, чтобы посетить кинотеатры, приобрести билеты, чтобы иметь возможность путешествовать по стране и на другое.

Президент страны добавил, что гражданам, не являющиеся зарегистрированными в приложении "Действие", власти предусмотрят другую альтернативу для того, чтобы воспользоваться возможностью получить государственную компенсацию.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что глава ВОЗ о вакцинации в мире. По словам главы ВОЗ, обязательная вакцинация должна быть введена тогда, когда все остальные меры исчерпаны.


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Источник: https://www.facebook.com/dshmyhal
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