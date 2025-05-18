Три способа снизить риск сердечного приступа: это должен делать каждый

Есть ряд совершенно бесплатных и простых способов, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиолог Джек Вольфсон рассказал, что соблюдение здоровых ежедневных привычек может существенно снизить вероятность сердечного приступа и укрепить сердечно-сосудистое здоровье в долгосрочной перспективе.

Сердечный приступ. Фото: из открытых источников

Первое правило, которое нужно соблюдать – это лучше высыпаться. Независимо от того, когда вы ложитесь спать, сделайте это на час раньше. Кардиолог обращает внимание на важности хорошего качества сна для регулирования кровяного давления, воспаления и уровня стресса. Все это является решающими факторами для минимизации риска сердечного приступа и сердечно-сосудистых заболеваний. Сон также играет жизненно важную роль в гормональном балансе и восстановлении организма.

Во время сна артериальное давление естественно снижается. Хроническое недосыпание приводит к стойкому повышению давления.

Недостаток сна способствует повышению уровня кортизола и нарушению чувствительности к инсулину, что является факторами риска для сердечных болезней.

Второе правило – сокращение экранного времени. В 21 веке гаджеты занимают слишком много времени нашей жизни. И мы сам и не замечаем, как вредим себе этим. Доктор Вольфсон говорит, что уменьшение времени, проведенного перед экраном, может привести к улучшению сна, снижению стресса и увеличению возможностей для занятий, полезных для сердца. Чрезмерное время, проведенное перед экраном, особенно перед сном, может нарушить естественный цикл сна, привести к бессоннице и способствовать умственной усталости.

Постоянные сообщения, уведомления и социальные сети могут вызвать психоэмоциональную нагрузку, связанную с повышением уровня кортизола — гормона стресса. Хронический стресс — один из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Третье правило – прогулки на свежем воздухе. Проведение большего количества времени на свежем воздухе может существенно снизить риск сердечного приступа. Польза свежего воздуха, естественного света и физической активности очень большая как для здоровья сердца, так и для общего самочувствия.

Ежедневная физическая активность, такая как ходьба, стимулирует сердце и сосуды, улучшая кровообращение.

Прогулки способствуют нормализации давления, что уменьшает нагрузку на сердце. Движение помогает поддерживать здоровый вес, что является важным фактором профилактики болезней сердца.

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