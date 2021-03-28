Три повседневные привычки, которые портят осанку

К сожалению, из-за сидячего образа жизни и низкой активности, практически у всех людей наблюдаются проблемы с осанкой. Но она важна не только с эстетической точки зрения, но и для здоровья спины. А некоторые повседневные привычки лишь усугубляют ситуацию. Какие именно?

Какие привычки портят осанку / фото: AIONY HAUST/UNSPLASH

Вы сильно поднимаете плечи

Сильное напряжение в плечевом поясе — самая распространенная проблема офисных работников. Проведя несколько часов подряд за одним столом, мы непроизвольно меняем положение: спина скручивается, позвоночник смещается в сторону, а шея напрягается без надобности. Такое положение приводит к сутулости, головным болям и другим проблемам со здоровьем. Когда вы работаете за компьютером, следите за тем, чтобы ваши плечи были опущены, а шея расслаблена. Плюс ко всему, не забывайте делать регулярные перерывы, чтобы немного размяться.

Вы спите в неправильном положении

На осанку также влияет неправильное положение во время сна. Даже если вы засыпаете в правильной позе, то в течение ночи вы можете изменить свое положение и тем самым поставить под угрозу здоровье спины. Чаще всего это происходит из-за некомфортных условий сна: температуры (слишком жарко или слишком прохладно), неудобной подушки или матраса и т. д. Поэтому, правильно обустройте свое спальное место.

Вы слишком низко держите телефон

Чтение новостей, просмотр видеороликов, просматривание лент в социальных сетях — это привычные дела рядового интернет-пользователя. Мы привыкли сидеть в своих телефонах, не обращая внимания на то, как при этом страдает наша осанка, шеи и спина. Как правило, мы держим гаджет ниже уровня груди, наклоняя голову и задирая плечи, а все это может обернуться проблемами со зрением и серьезными нарушениями осанки и искривлением позвоночника.

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