Тренер раскрыл 3 мифа о фитнесе, которые вредят организму

Вокруг занятий фитнесом возникло много мифов, в которые не стоит верить. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт The Mirror.

Фитнес. Фото: из открытых источников

Фитнес-инструктор Кэролайн Идинс рассказала, что один из самых больших мифов о силовых тренировках заключается в том, что так вы увеличите свои мышцы и особенно для многих женщин это главная причина, почему они боятся это попробовать.

Это ошибочное представление часто является причиной того, что силовые тренировки игнорируются, а долгосрочные преимущества для здоровья, такие как защита костной ткани, улучшение осанки, психического здоровья и профилактика травм гораздо важнее.

Другие ложные представления, в которые не стоит верить: упражнения, которые нацелены только на определенные зоны (например, для пресса) не является хорошей идеей. Тело работает как единое целое, а потеря жира и набор мышц происходит равномерно по всему телу благодаря сочетанию сбалансированной диеты и постоянных физических упражнений.

Упражнения в неправильном питании не дадут результата. Все должно быть сбалансировано, чтобы получить результаты. Физические упражнения имеют решающее значение для хорошего общего здоровья, но неправильное питание также повлияет на прогресс, уровень энергии и самочувствие.

Чем больше вы тренируетесь, тем лучше будете чувствовать себя — это ошибка. Перетренировка приведет к усталости и повышенному риску травм. Отдых и восстановление являются важными компонентами сбалансированного фитнеса.

Важно помнить, что любое движение имеет значение, поэтому если вы можете заниматься 10 минут до и после работы или во время обеденного перерыва, это также принесет пользу.

Помните, что ходьба – это самое недооцененное физическое упражнение, а пребывание на природе имеет целую кучу преимуществ как психического, так и физического здоровья.

Самое трудное в фитнес-индустрии — это начать что-то делать и найти свою цель. Эксперт советует больше сосредотачиваться на своей силе, чем на весе.

Благодаря регулярным тренировкам и правильному сбалансированному питанию вы увидите результаты во всех сферах.

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