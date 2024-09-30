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Топ способов, как безопасно удалить воду из уха

Что делать, если в ухо попала вода

сегодня, 13:10
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Автор:
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Кречмаровская Наталия

Вода в ухе может повлечь за собой значительный дискомфорт и даже привести к серьезным осложнениям, если ее не удалить вовремя. Это явление часто происходит после плавания или принятия душа. Портал "Комментарии" рассказывает, как правильно действовать, если в ухо попала вода.

Топ способов, как безопасно удалить воду из уха

Иллюстративное фото

Вода, которая осталась в ушном канале, может вызвать чувство полноты, временную потерю слуха и дискомфорт. Если вода не удаляется, это может привести к развитию отита, также известного как ухо пловца.

Методы удаления воды из уха:

  • Наклон головы: Один из самых простых способов удалить воду из уха – это наклонить голову в сторону пораженного уха и слегка потянуть за мочку уха. Это поможет воде вытечь естественным путём.

  • Метод Вальсальвы: Закройте нос и рот, затем осторожно выдохните. Это создаст давление, которое может помочь вытеснить воду из уха через евстахиеву трубу.

  • Использование фена: Используйте фен на самой низкой температуре и держите его примерно на 30 см от уха. Теплый воздух поможет выпарить воду.

  • Капли для ушей: Использование специальных капель для ушей, содержащих спирт и уксус, поможет выпарить воду и предотвратить развитие инфекции.

Что не стоит делать:

  • Не используйте ватные палочки: Ватные палочки могут повредить ушной канал и протолкнуть воду поглубже.

  • Не используйте острые предметы: Использование острых предметов для удаления воды может привести к повреждению уха.

Если вода остается в ухе в течение нескольких дней и вызывает боль, зуд или потерю слуха, необходимо обратиться к врачу. Врач может назначить антибиотические капли или другие методы лечения для предотвращения инфекции.

Чтобы избежать попадания воды в уши, можно использовать специальные ушные затычки во время плавания или принятия душа. Также важно тщательно высушивать уши после контакта с водой.

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