ТОП привычек, которые мешают вам похудеть

Если вы до сих пор не знаете, как похудеть, или пытаетесь, но мало что получается, обратите внимание на список привычек, которые создают профицит (перебор) калорий и неизбежно приводят к набору нежеланного веса и объемов.

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Проверьте себя!

1. Заедать эмоции. Вкусняшки не решат проблем. Либо поймите это, либо убирайте всё из вида в моменты стресса.

2. Давиться едой в гостях, чтобы хозяйка не обиделась. Если вы больше не чувствуете голод или уже чувствуете, что нужно незаметно расстегнуть пуговку, знайте, что стоит остановиться.

3. Доедать, "чтобы не пропало", в том числе за детьми. Вы не считаете доедалки за полноценный приём пищи, но это те же продукты с той же калорийностью. Еду можно выбросить, а в следующий раз делайте порции для членов семьи поменьше.

4. Постоянно перекусывать. Сначала поймите, реальный ли это голод или просто привычка. Попробуйте выпить стакан воды. Если голод больше не ощущается, то это могла быть жажда. Если вы все еще хотите есть — наедайтесь в полноценный приём пищи.⠀

5. Начинать день со сладкого. Сладкое на пустой желудок вызывает резкий скачок, а потом падение сахара в крови. Такой аттракцион усиливает чувство голода.

6. Заменять сладкое орехами и сухофруктами. Это как менять шило на мыло. В 100 г любых орехов более 500 ккал, в сухофруктах поменьше, но тоже прилично. Так что вопрос ещё, что будет калорийнее: тирамису или горстка орехов.

7. Отрабатывать еду спортом. В редких случаях можно компенсировать излишек калорий на беговой дорожке, но делать это привычкой точно не стоит. Перетренированность — ужасный стресс для организма.

8. Устраивать разгрузочные дни. Ну только если отравились и надо почистить ЖКТ. В ином случае голодные дни повысят риск сорваться в обычные дни.

9. Есть с телефоном в руках или под сериал. Многие так делают. Но увлекаясь и отвлекаясь, вы не осознаёте, что и сколько съедаете.

10. Включать алкоголь в повседневный район. Эта привычка вредна не только для похудения (алкоголь калорийный), но и для здоровья в целом.

Похудение – это очень сложный процесс, который требует систематичности и комплексного подхода. Нельзя сидеть на диете месяц, после чего продолжать есть много, как и до этого. Диеты, голодания, детоксы и переизбыток спорта – только вредят организму. Правильное похудение возможно при умеренных физических нагрузках и дефиците калорий. Чтобы знать, какие именно физические упражнения вам подходят, а также какое количество калорий нужно вам, при вашем образе жизни, необходимо обратиться к нутрициологу, тренеру и врачу. Только так нормализация веса пройдет в удовольствие, а результат будет закреплен надолго.