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ТОП-5 упражнений для подтянутого живота и тонкой талии

Подтянуть талию и сделать её стройной можно в домашних условиях

сегодня, 21:14
Автор:

Любовь Блажко

Каждая женщина мечтает стать обладательницей красивых форм, ведь это не только выглядит очень красиво и эстетично, но также полезно для здоровья. Получить желаемый результат можно и в домашних условиях, если регулярно уделять этому время, уверена тренер по фитнесу Валерия Вольхина. Об этом пишет издание unian.

ТОП-5 упражнений для подтянутого живота и тонкой талии

Упражнения для подтянутого живота и тонкой талии. Фото: pixabay


Поза планки – одно из самых действенных упражнений не только для пресса, но и для спины. Во время выполнения ее выполнения работают мышцы всего тела, рассказывает эксперт. Выполнять планку нужно не менее 30 секунд по 2-3 подхода, а со временем можно увеличить нагрузку. 


Для выполнения скручиваний на полу нужно лечь на пол, согнуть ноги в коленях и прижать руки к затылку. Во время выполнения должен напрягаться пресс, но ноги открывать от пола нельзя. Или же второй вариант: прямые ноги поднять вверх, а руки и голову оставить на полу. Сделать нужно не менее 3 подходов по 15 раз. 


Боковые наклоны придуманы для того, чтобы разработать косые мышцы живота и утончить талию. Необходимо стать прямо, поставив ноги на ширине плеч, и тянуться сначала в одну сторону, а потом в другую. Когда делаете наклон вправо, например, то левая рука при этом тянется вверх. 


Упражнение "вакуум" делается лежа на спине, ноги нужно согнуть в коленях, а руки оставить вдоль туловища. Далее делаем глубокий вдох, максимально прижимая живот к своему позвоночнику. Задержаться в таком положении нужно хотя бы на 15 секунд, а затем повторить 4-5 раз.


Боковые скручивания сделают ваш пресс сильным, а талию узкой. Нужно лечь на спину, завести руки за голову и одну ногу держать на весу. К примеру, скрутитесь в одну сторону и подтяните правое колено к левому локтю, а потом повторите на другую сторону. Повторите 10 раз на каждую ногу по 2 подхода. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, несколько способов, которые помогут убрать живот.





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