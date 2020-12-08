ТОП – 5 младенческих недугов

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Рефлюкс

Рефлюкс является совершенно нормальным состоянием организма после кормления, сильного кашля или плача. Срыгивание происходит у более чем половины всех младенцев в возрасте до 1 года. Младенцы испытывают рефлюкс в основном из-за незрелости клапана между пищеводом и желудком. Принимайте превентивные меры: меняйте положение малыша каждые пять минут во время кормления из бутылочки или грудью; держите ребенка в вертикальном положении около 45 минут после кормления; избегайте слишком жестких подгузников; используйте правильный размер соски для бутылки, соответствующий возрасту ребенка.

Колики

Колики у ребенка определяются посредством плача более трех часов в день, три дня в неделю в течение более трех недель. Данное состояние считается нормальным у многих детей и, к счастью, обычно уходит самостоятельно, когда вашему ребенку исполнится 3 – 4 месяца.

Простуда

Верхние респираторные инфекции с насморком, кашлем и, возможно, лихорадкой, очень распространены во младенчестве. Иногда дети получают от восьми до десяти простуд за один сезон. Попробуйте использовать прохладный увлажнитель воздуха для облегчения кашля и скопления слизи в носу. Если у вашего ребенка высокая температура тела, позвоните своему педиатру, который может назначить прием ацетаминофена или ибупрофена.

Запор

Если говорить о принятой норме, то для малюток от 0 до 3 месяцев оптимальным является стул 2-4 раза в день. По мере приближения к годовалому возрасту частота может снизиться почти вдвое. Изменения в диете кормящей мамы смогут помочь в борьбе с запорами. Нужно свести к минимуму потребление любых молочных продуктов и обогатить свой рацион большим количеством клетчатки, которая содержится в овощах и фруктах.

Диарея

Водянистый стул – более тревожный симптом у младенцев, чем запор. Диарея может быть вызвана продуктом в рационе питания мамы (если вы кормите грудью) или инфекцией в организме ребенка. Внимательно следите за признаками обезвоживания у малыша, особенно если ребенок имеет более пяти-восьми водянистых испражнений за восемь часов.

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