Топ-3 упражнения, которые помогут замедлить старение после 40 лет

Некоторые упражнения могут поддерживать организм в тонусе и замедлять возрастные изменения. В отличие от кардиотренировок, силовые тренировки не просто сжигают калории, но и наращивают и сохраняют мышцы, улучшают стабильность суставов, а также осанку и равновесие.

Упражнения, чтобы замедлить старение. Фото: из открытых источников

Первое упражнение – приседания с собственным весом.

Станьте, ноги поставьте на ширине плеч, начните приседания как будто садитесь на стул. Опуститесь как можно ниже, насколько позволяет ваша гибкость, не позволяя коленям выходить за пальцы ног. Затем оттолкнитесь пятками, чтобы встать.

Для начинающих начните с 2 подходов по 10 повторений, а для опытных — с 3 подходов по 15 повторений.

Это упражнение направлено на силу ног, подвижность бедер, равновесие и поддержку суставов в коленях и лодыжках. Для этого упражнения не требуется оборудование.

Второе упражнение – тяга гантелей в наклоне.

Держа по одной гантели в каждой руке, сгибайте руки в бедрах, держа спину ровной, а корпус напряженным. Подтяните локти назад к телу, сжимая лопатки вместе. Медленно и контролируемо опустите их наружу.

Сначала начните с 2 подходов по 10 повторений. Это упражнение направлено на улучшение осанки, укрепление верхней части спины и стабильности плеч.

Единственное оборудование, которое вам понадобится, это гантели, а для бюджетной вариации можно использовать бутылки с водой.

Третье упражнение – ягодичные мосты.

Лежа на спине, согните колени и поставьте ступни на пол. Далее поднимите бедра, пока тело не образует прямую линию от плеч до колен. Напрягите ягодичные мышцы в верхней части, затем медленно опустите тело.

Сначала стоит выполнять 2 подхода по 10 повторений. Упражнение направлено на стабильность бедер, здоровье поясницы и укрепление корпуса.

