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ТОП-10 причин появления мешков под глазами: о каких болезнях сигнализирует симптом

Мешки под глазами: что следует знать о причинах и возможных проблемах со здоровьем

сегодня, 08:35
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Кречмаровская Наталия

Мешки под глазами – распространенный косметический недостаток, который может появиться в любом возрасте. Они могут быть временными или постоянными и появляться по разным причинам. Хотя часто мешки под глазами представляют собой лишь эстетическую проблему, в некоторых случаях они могут сигнализировать о серьезных заболеваниях.

ТОП-10 причин появления мешков под глазами: о каких болезнях сигнализирует симптом

Иллюстративное фото

1. Аллергические реакции на пыльцу, шерсть животных, пыль или другие аллергены могут вызвать отечность и мешки под глазами.

2. Заболевание почек. Почки играют немаловажную роль в выведении жидкости из организма. Нарушение функции почек может привести к задержке жидкости, проявляющейся в виде отеков, особенно под глазами.

3. Заболевание сердца. Сердечная недостаточность может привести к накоплению жидкости в организме, что может вызвать отечность и мешки под глазами.

4. Заболевание щитовидной железы. Гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы) может вызвать отечность лица, включая мешки под глазами.

5. Синдром апноэ сна. Синдром апноэ сна – это расстройство, при котором дыхание человека прерывается во время сна. Это может привести к отечности лица, включая мешки под глазами.

6. Дерматомиозит – это редкое воспалительное заболевание, поражающее мышцы и кожу. Оно может вызвать отечность вокруг напоминающих мешки глаз.

7. Травмы лица, такие как ушибы или переломы, могут вызвать отечность и мешки под глазами.

8. Генетическая предрасположенность. У некоторых людей мешки под глазами могут являться наследственной особенностью.

9. Возрастные изменения. С возрастом кожа вокруг глаз становится тоньше и теряет упругость, что может привести к появлению мешков.

10. Нездоровый образ жизни. Недостаточный сон, злоупотребление алкоголем, курение и неправильное питание могут усугубить состояние кожи вокруг глаз и способствовать появлению мешков.

Когда следует обратиться к врачу:

Если мешки под очами возникли внезапно.

Если мешки под глазами сопровождаются другими симптомами, такими как боль, краснота или зуд.

Если мешки под глазами не исчезают длительное время.

Напомним, портал "Комментарии" писал о распространенной привычке, которая "убивает" почки.




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