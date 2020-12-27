Топ 10 причин искривления позвоночника

Искривление позвоночника, или сколиоз, может быть симптомом опасного заболевания. Причины сколиоза:

Фото: marieclaire

Церебральный паралич

Нервно-мышечные проблемы

Кривизна позвоночника напрямую зависит от нарушений в мозге и спинном мозге

Разная длина ног

Опухоли

Идиопатический сколиоз. Опасное состояние, которое характеризуется деформацией позвоночника с быстрым началом и быстрым прогрессированием.

Врожденные дефекты Унаследованные болезни Синдром Марфана. Редкое заболевание, поражающее соединительные ткани организма — одно из самых распространенных генетических заболеваний, которые могут вызвать сколиоз. Синдром Ретта. Редкое генетическое заболевание, которое встречается у девочек Спина бифида. Это врожденный порок, характеризующийся расщеплением позвоночника.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что из-за неправильного образа жизни, многие люди страдают от проблем с позвоночником. И этому способствуют наши ежедневные привычки. Если хотите сохранить спину и шею здоровыми, тогда стоит прислушаться к следующим советам. Курение. Эта вредная привычка оказывает негативное влияние не только на легкие, но и на здоровье спины. Из-за нарушения нормального кровотока в районе позвоночного столба и даже разрушения межпозвоночных дисков у курящих постоянно возникают проблемы с позвоночником. Постарайтесь бросить эту пагубную привычку и сразу же заметите улучшения работы всего организма. Регулярное недосыпание, сменный график работы и бессонница способствуют хроническому воспалительному процессу в спине. Помните, что здоровому человеку необходимо спать не менее 8 часов, тогда вы будете полны сил и энергии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!