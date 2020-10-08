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Терапевт рассказала, о каких болезнях может предупреждать низкая температура

Если градусник показывает более очень результат, то это может указывать на наличие болезней

сегодня, 14:57
Автор:

Любовь Блажко

Не всегда только высокая температура может предупреждать об опасности, низкая также может стать причиной проблем со здоровьем. Врач-терапевт Елена Баранова рассказала, что показатели от 35,7 до 36,9 градусов считаются абсолютно нормальными. Об этом пишет издание lenta.

Терапевт рассказала, о каких болезнях может предупреждать низкая температура

О каких болезнях может предупреждать низкая температура. Фото: pixabay

Эксперт говорит, что температура может колебаться на протяжении дня, но не должна быть больше или меньше установленных показателей. Если же градусник показывает цифру ниже, то это может указывать на признаки гипотермии. 

В таком случае Елена рекомендует несколько раз измерить температуру, но если показатели все равно остаются прежними, то необходимо обратиться за помощью к врачу. Гипотермия может появиться из-за перенесенных вирусных недугов или после инсульта и наркоза. 

Также эксперт говорит, что иногда температура может снизиться при анемии или некоторых бактериальных заболеваниях. Изредка низкая температура может выдавать онкологию или же нарушение кровообращения в мозге. А бывают случаи, когда температура падает из-за приема определенных препаратов, уверена терапевт. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасна высокая температура по вечерам. 


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