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Чем опасна высокая температура по вечерам

Температура — важный индикатор здоровья человека

сегодня, 01:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Чем опасна высокая температура по вечерам

Температура нашего тела может меняться в течение дня и вечером она, как правило, немного выше, чем утром. Однако, регулярное повышение температуры может указывать на ряд серьезных заболеваний. Об этом врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала изданию "АиФ".

Специалист отметила, что температура взрослого человека может в вечернее время подняться до 37 градусов и это считается нормой. На ее повышение может влиять множество факторов (физическая активность, употребление слишком горячей пищи, душ). Но, если градусник показывает 37, 5 и выше, тогда стоит забеспокоиться.

Возможно, температура тела повысилась из-за гормонального сбоя, нарушения в работе щитовидной железы, физической усталости, вялотекущей инфекции, депрессивного состояния или какого-нибудь воспалительного процесса в организме. В любом случае, затягивать проблему нельзя, нужно срочно сдать анализы и выяснить причину такого состояния.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, с помощью каких способов можно измерить температуру тела в домашних условиях без градусника.


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