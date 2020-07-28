Чем опасна высокая температура по вечерам

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Светлана Шкурупий
Температура нашего тела может меняться в течение дня и вечером она, как правило, немного выше, чем утром. Однако, регулярное повышение температуры может указывать на ряд серьезных заболеваний. Об этом врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала изданию "АиФ".
Специалист отметила, что температура взрослого человека может в вечернее время подняться до 37 градусов и это считается нормой. На ее повышение может влиять множество факторов (физическая активность, употребление слишком горячей пищи, душ). Но, если градусник показывает 37, 5 и выше, тогда стоит забеспокоиться.
Возможно, температура тела повысилась из-за гормонального сбоя, нарушения в работе щитовидной железы, физической усталости, вялотекущей инфекции, депрессивного состояния или какого-нибудь воспалительного процесса в организме. В любом случае, затягивать проблему нельзя, нужно срочно сдать анализы и выяснить причину такого состояния.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, с помощью каких способов можно измерить температуру тела в домашних условиях без градусника.
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