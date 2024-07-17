Температурный порог, который не может выдержать человек

Украину накрыла очередная волна жары. Температура воздуха в последние недели постоянно пересекает отметки в 30 градусов, а в некоторых регионах доходит до 40 градусов тепла. Существует температурный порог, за которым человеческое тело просто не может выжить длительное время – это 35 градусов по влажному термометру. Объясняем, при какой температуре умирает человек.



Какую температуру не может выдержать человек. Фото из открытых источников

Человеческий организм создал эффективный механизм охлаждения в жаркую погоду – пот. Когда человеку жарко, он потеет, а жидкость испаряясь с поверхности тела охлаждает организм. Когда воздух сух, человек может выделять большое количество пота, однако более влажная среда усложняет этот механизм, а человеку становится сложнее остыть.

Именно здесь появляется термин температура по влажному термометру. По сути это температура, которую вы ощущаете, когда пот охлаждает вас. Температуру по влажному термометру можно измерить в домашних условиях. Достаточно приложить влажную салфетку к нижней части термометра. Вода испаряющаяся будет уменьшать температуру до момента пока не остановится отметка – это и будет температура по влажному термометру.

"Если на улице высокая влажность, пот не улетучивается, и поверхность кожи не может стать холоднее, чем ее внутренняя часть. Метаболическое тепло накапливается в организме и приводит к очень высокой температуре, тепловому удару и смерти", — объясняет климатолог и профессор атмосферных наук Скотт Дэннинг.

Ученые вычислили, что человеческий организм не может находиться дольше 5-7 часов при температуре 35 градусов по влажному термометру. Исследователи отмечают, что смертельной для человека может быть и более низкая температура, особенно это касается людей с болезнями, пожилых и детей.

Интересно, что температура воздуха в жарких странах Африки может достигать 50 градусов, однако по влажному термометру составит около 22 градусов. В то время как в Украине при температуре 30 градусов показатели по влажному термометру могут превышать 23-25 градусов, что фактически выше чем в Африке. Это объясняется большей влажностью в Украине и сухим воздухом на африканском континенте.

Ученые обнаружили, что за последние 40 лет температура воздуха по влажному термометру около 10 раз превышала 35 градусов. Это произошло несколько раз в Пакистане и странах Аравийского полуострова. Такая критическая для организма человека температура была менее двух часов и не на большой территории, что позволило избежать смертельных случаев. Однако ученые обеспокоены тем, что из-за изменения климата температура выше 35 градусов по влажному термометру будет чаще появляться в разных местах и на более длительный период.

Во всем мире сильная жара убивает около 300 тыс. человек каждый год, в том числе в Европе умирает около 70 тыс. человек. Эти цифры могут быть больше, ведь часто жара убивает косвенно вызывая инфаркты, инсульты и отказ органов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какими были рекордные температуры в Украине.

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