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Температурный порог, который не может выдержать человек

Критическая температура, которую не может долго выдерживать человек. Она была зафиксирована в нескольких уголках мира.

сегодня, 13:10
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Автор:
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Slava Kot

Украину накрыла очередная волна жары. Температура воздуха в последние недели постоянно пересекает отметки в 30 градусов, а в некоторых регионах доходит до 40 градусов тепла. Существует температурный порог, за которым человеческое тело просто не может выжить длительное время –  это 35 градусов по влажному термометру. Объясняем, при какой температуре умирает человек.

Температурный порог, который не может выдержать человек

Какую температуру не может выдержать человек. Фото из открытых источников

Человеческий организм создал эффективный механизм охлаждения в жаркую погоду – пот. Когда человеку жарко, он потеет, а жидкость испаряясь с поверхности тела охлаждает организм. Когда воздух сух, человек может выделять большое количество пота, однако более влажная среда усложняет этот механизм, а человеку становится сложнее остыть.

Именно здесь появляется термин температура по влажному термометру. По сути это температура, которую вы ощущаете, когда пот охлаждает вас. Температуру по влажному термометру можно измерить в домашних условиях. Достаточно приложить влажную салфетку к нижней части термометра. Вода испаряющаяся будет уменьшать температуру до момента пока не остановится отметка – это и будет температура по влажному термометру.

"Если на улице высокая влажность, пот не улетучивается, и поверхность кожи не может стать холоднее, чем ее внутренняя часть. Метаболическое тепло накапливается в организме и приводит к очень высокой температуре, тепловому удару и смерти", — объясняет климатолог и профессор атмосферных наук Скотт Дэннинг.

Ученые вычислили, что человеческий организм не может находиться дольше 5-7 часов при температуре 35 градусов по влажному термометру. Исследователи отмечают, что смертельной для человека может быть и более низкая температура, особенно это касается людей с болезнями, пожилых и детей.

Интересно, что температура воздуха в жарких странах Африки может достигать 50 градусов, однако по влажному термометру составит около 22 градусов. В то время как в Украине при температуре 30 градусов показатели по влажному термометру могут превышать 23-25 градусов, что фактически выше чем в Африке. Это объясняется большей влажностью в Украине и сухим воздухом на африканском континенте.

Ученые обнаружили, что за последние 40 лет температура воздуха по влажному термометру около 10 раз превышала 35 градусов. Это произошло несколько раз в Пакистане и странах Аравийского полуострова. Такая критическая для организма человека температура была менее двух часов и не на большой территории, что позволило избежать смертельных случаев. Однако ученые обеспокоены тем, что из-за изменения климата температура выше 35 градусов по влажному термометру будет чаще появляться в разных местах и на более длительный период.

Во всем мире сильная жара убивает около 300 тыс. человек каждый год, в том числе в Европе умирает около 70 тыс. человек. Эти цифры могут быть больше, ведь часто жара убивает косвенно вызывая инфаркты, инсульты и отказ органов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какими были рекордные температуры в Украине.

Также "Комментарии" писали, как быстро охладиться в жару.



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