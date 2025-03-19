Такого вы точно не ожидали: стало известно, действительно ли спорт продолжает жизнь

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Ткачик Олеся
Физическая активность может влиять на старение и продолжительность жизни, однако ее польза не всегда отвечает распространенным представлениям. Исследование ученых из университета Ювяскюля (Финляндия) показало, что регулярные физические нагрузки связаны с понижением риска смертности, однако чрезмерная активность не дает дополнительных преимуществ.
Заниматься спортом
В частности, в масштабном анализе приняло участие 22 750 финских близнецов, рожденных до 1958 года. В течение 45 лет исследователи собирали данные по их физической активности (в 1975, 1981 и 1990 годах), а уровень смертности отслеживали до 2020 года. Участников разделили на четыре группы: малоподвижных, умеренно активных, среднеактивных и очень активных.
Результаты показали, что люди с умеренной активностью имели на 7% более низкий риск преждевременной смерти по сравнению с малоподвижными. В то же время дальнейшее увеличение физической нагрузки не приводило к существенному продлению жизни. Более того, в долгосрочной перспективе те, кто активно занимался спортом, не имели значительного преимущества в продолжительности жизни над малоподвижными людьми.
Несмотря на рекомендации ВОЗ по 150–300 минут физической активности в неделю с умеренной интенсивностью или 75–150 минут интенсивных тренировок, исследование не выявило связи между их соблюдением и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний или смертности.
Дополнительный анализ показал, что взаимосвязь между физической активностью и биологическим старением имеет U-образную форму: больше всего признаков старения наблюдалось у малоподвижных людей и чрезмерно нагружавших себя упражнениями. Кроме того, такие факторы как курение и употребление алкоголя значительно больше влияли на этот процесс.
Ученые отмечают, что хотя физическая активность остается важным фактором здорового образа жизни, ее влияние на долголетие требует дальнейших исследований.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, как снизить риск преждевременной смерти.
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