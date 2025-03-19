Такого вы точно не ожидали: стало известно, действительно ли спорт продолжает жизнь

Физическая активность может влиять на старение и продолжительность жизни, однако ее польза не всегда отвечает распространенным представлениям. Исследование ученых из университета Ювяскюля (Финляндия) показало, что регулярные физические нагрузки связаны с понижением риска смертности, однако чрезмерная активность не дает дополнительных преимуществ.

Заниматься спортом

В частности, в масштабном анализе приняло участие 22 750 финских близнецов, рожденных до 1958 года. В течение 45 лет исследователи собирали данные по их физической активности (в 1975, 1981 и 1990 годах), а уровень смертности отслеживали до 2020 года. Участников разделили на четыре группы: малоподвижных, умеренно активных, среднеактивных и очень активных.

Результаты показали, что люди с умеренной активностью имели на 7% более низкий риск преждевременной смерти по сравнению с малоподвижными. В то же время дальнейшее увеличение физической нагрузки не приводило к существенному продлению жизни. Более того, в долгосрочной перспективе те, кто активно занимался спортом, не имели значительного преимущества в продолжительности жизни над малоподвижными людьми.

Несмотря на рекомендации ВОЗ по 150–300 минут физической активности в неделю с умеренной интенсивностью или 75–150 минут интенсивных тренировок, исследование не выявило связи между их соблюдением и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний или смертности.

Дополнительный анализ показал, что взаимосвязь между физической активностью и биологическим старением имеет U-образную форму: больше всего признаков старения наблюдалось у малоподвижных людей и чрезмерно нагружавших себя упражнениями. Кроме того, такие факторы как курение и употребление алкоголя значительно больше влияли на этот процесс.

"Наше исследование не подтвердило, что соблюдение стандартных рекомендаций по физической активности помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний или способствует долголетию", – объясняет Лаура Йоэнсу, постдокторантка факультета спорта и здоровья.

Ученые отмечают, что хотя физическая активность остается важным фактором здорового образа жизни, ее влияние на долголетие требует дальнейших исследований.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, как снизить риск преждевременной смерти.



