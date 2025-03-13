Такого никто не ожидал: одна элементарная процедура способна снизить риск инсульта и других заболеваний

Кажется, что некоторые связи между вещами гораздо глубже, чем мы можем себе представить. Недавнее исследование продемонстрировало, как одна простая процедура может значительно снизить вероятность инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. О том, как снизить риск инсульта и других сердечных заболеваний, узнайте из материала Woman&Home.

Фото: из открытых источников

В рамках исследования изучались особые преимущества использования зубной нити и ее способность предотвратить инсульт, обусловленный тромбами или нерегулярным сердечным ритмом, таким как мерцательная аритмия, при регулярном применении, превышающем раз в неделю.

Результаты показали, что ежедневное использование зубной нити способствовало снижению риска ишемического инсульта на 22%, кардиоэмболического инсульта – на 44%, а риск развития мерцательной аритмии уменьшался на 12%. Для исследования опросили 6258 человек, чтобы определить, как привычки по уходу за зубами могут влиять на вероятность тромбообразования или нарушение сердечного ритма. Среди участников, пользовавшихся зубной нитью, 65% не испытывали никаких проблем с сердцем или не сталкивались с инсультом.

Ведущий исследователь доктор Сувик Сен подчеркивает, что поведение, связанное со здоровьем полости рта, тесно связано с процессами воспаления и отверждения артерий. Использование зубной нити помогает снизить риск инсульта, снижая инфекции и воспалительные процессы во рту, а также способствует формированию других здоровых привычек.

Хотя исследование еще не прошло рецензирование, это открытие выглядит перспективно. Поскольку стоматологические услуги могут быть дорогими, доктор Сен отмечает, что регулярное использование зубной нити – доступной и дешевой альтернативы – является полезной привычкой.

В исследовании также учли другие факторы риска инсульта, такие как высокое АД, диабет, уровень холестерина, курение, индекс массы тела (ИМТ) и частота визитов к стоматологу.

Когда лучше пользоваться зубной нитью

Неважно, когда вы используете зубную нить – утром или вечером. Стоматологи советуют применять ее перед чисткой зубов, чтобы последующая чистка щеткой удалила все остатки пищи, которые могли бы остаться. Тип нити зависит от ваших предпочтений. Если традиционная нить вам не подходит, можно попробовать межзубные щетки или водяные ирригаторы.

Как уже писали "Комментарии", ежегодно в Украине инсульт случается у 111 тысяч человек, часто с летальным исходом. Именно поэтому очень важно знать, как снизить риск заболевания и каковы его основные симптомы.