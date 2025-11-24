Такого не знал никто: ученые открыли сенсационный способ избавиться от деменции

Десятилетия научных исследований подтверждают, что физическая активность является мощным фактором защиты мозга от когнитивного снижения, включая деменцию. Новое обширное исследование в рамках Фремингемского сердечного исследования в США предоставило одни из самых убедительных доказательств этого: активный образ жизни после 45 лет значительно снижает риск развития деменции, даже у людей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера.

Фото: из открытых источников

Данные базировались более чем на 4 290 участниках когорты "Потомок" Фремингемского исследования, которые с 1970-х годов регулярно сообщали об уровне своей физической активности. Анализ показал, что активность в среднем (45–64 года) и пожилом возрасте (65) является ключевой для сохранения когнитивного здоровья. Участники с высоким уровнем активности имели на 41–45% меньший риск развития деменции по сравнению с наименее активными. Этот эффект сохранялся даже после учета возраста, образования, гипертонии и диабета.

Ученые также исследовали влияние генетического фактора риска – аллеля APOE ε4. В среднем возрасте регулярная физическая активность снижала риск деменции только у тех, кто не имел этого генетического фактора. Однако в старшем возрасте (65 ) активность приносила защиту как носителям APOE ε4, так и тем, кто его не имеет, что свидетельствует о мощном защитном эффекте движения даже для генетически предрасположенных людей. Физическая активность в раннем взрослом возрасте (26–44 года) прямого влияния на риск деменции не показала.

Ученые объясняют, что регулярное движение улучшает кровоснабжение мозга, стимулирует нейропластичность и уменьшает хроническое воспаление – факторы, помогающие сохранять когнитивные функции. Авторы исследования отмечают, что результаты подтверждают важность активного образа жизни в любом возрасте, но наибольшую пользу он приносит в среднем и пожилом возрасте.

Исследование имеет определенные ограничения: активность оценивалась без помощи других участниками, а большая часть когорты была европейского происхождения, что может ограничивать обобщение результатов в остальных популяциях.

