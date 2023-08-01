Супердолгожители: Топ-5 самых старых живых людей в мире

Согласно данным ООН, продолжительность жизни человека в мире на 2023 год достигает 72 лет. Однако среди людей есть настоящие супердолгожители, возраст которых значительно превышает эти показатели. Портал "Комментарии" подготовил список из пяти старейших живых людей в мире по состоянию на 1 августа 2023 года.

Мария Браньяс – самый старый живой человек. Фото из открытых источников

Среди пяти старейших живых людей в мире все позиции занимают женщины. Самый старый живой мужчина это 114-летний испанец Хуан Висенте Перес.

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5. Инна Лукас

Жительница Бразилии Инна Лукас является пятым старейшим живым человеком на планете. И входит в топ 100 самых старых людей в истории человечества. Она родилась 8 июня 1908 и по состоянию на 1 августа имеет возраст 115 лет и 54 дня.

4. Томико Итоока

Японка Томико Итоока считается четвертым человеком по продолжительности жизни из ныне живущих. Дата рождения Томико Итооки — 23 мая 1908 года, именно тогда женщина стала 66-м подтвержденным человеком, который смог пересечь отметку в 115 лет. Сейчас японской долгожительнице 115 лет и 72 дня.

3. Эдди Чекарелли

Эдди Чекарелли – долгожительница из США, родившаяся 5 февраля 1908 года. Она является третьим старейшим живым человеком и имеет возраст 115 лет и 77 дней.

2. Фуса Тацуми

Еще одна представительница Японки в рейтинге самых старых живых людей – Фуса Тацуми. Женщина родилась 25 апреля 1907 года. В настоящее время ее возраст составляет 116 лет и 98 дней. Она вторая в списке самых старых живых людей в мире.

1. Мария Браньяс

Мария Браньяс стала самым старым подтвержденным живым человеком в мире после смерти Люсиль Рендон 17 января 2023 года. Ее возраст 116 лет и 150 дней. Мария Браньяс и Фуса Тацуми два единственных человека, которые родились в 1907 году и до сих пор остаются в живых.

Напомним, что самым старым официально признанным человеком, когда-либо жившим является Жанна Кальман. Жительница Франции прожила рекордные 122 года и 164 дня.

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