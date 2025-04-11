logo

BTC/USD

81058.47

ETH/USD

1553.74

LTC/USD

75.67

USD/UAH

41.56

EUR/UAH

46.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Стоматологи советуют забыть об этих 5 вещах, если хотите иметь здоровые зубы
commentss НОВОСТИ Все новости

Стоматологи советуют забыть об этих 5 вещах, если хотите иметь здоровые зубы

Белоснежная улыбка - мечта многих, но некоторые привычки могут свести все усилия на нет

сегодня, 06:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Стоматологи рассказали о привычках, которые вам стоит категорически избегать в повседневной жизни, чтобы иметь здоровые, белые зубы.

Стоматологи советуют забыть об этих 5 вещах, если хотите иметь здоровые зубы

Здоровые зубы. Фото из открытых источников

Никогда не грызите ногти. По словам стоматолога Дженнифер Сончини, обкусывание ногтей может привести к проблемам с зубами. Кроме того, грызть ногти часто является привычкой, а это означает, что вашим зубам приходится сталкиваться с этим действием неоднократно.

Иногда так хочется побыстрее с помощью зубов открыть пачку с чипсами или бутылки с пивом. Но этого тоже нельзя делать категорически. Зубы хоть крепкие и очень долговечные, но они не предназначены для того, чтобы открывать крышки бутылок или жевать твердые предметы. Это создает ненужную нагрузку на зубы. Использование зубов таким образом может привести к боли, повреждению корневых каналов или даже зубов, требующих удаления.

Скажите "Прощай!" сладкому. В частности, избегайте есть клейкие конфеты. Липкие конфеты могут застрять между зубами, что может вызвать кариес. Такие конфеты также могут повредить пломбу. Кроме того, следует избегать также кислых конфет, которые вредны не только для зубов, но и для желудка. 

Не употребляйте чрезмерного количества алкоголя. Общеизвестно, что чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья печени и есть риск возникновения рака. Чрезмерное употребление алкоголя также вредно для ваших зубов. Такие напитки вызывают сухость во рту и уменьшают выработку слюны. Поскольку роль слюны заключается в очищении ротовой полости, защите зубов и нейтрализации кислоты, то ее уменьшение может увеличить риск появления кариеса.

Не пользуются щеткой со слишком жесткой щетиной. Доцент кафедры стоматологии в Университете Миннесоты Натали Петерсон сказала, что стоит использовать только зубные щетки с мягкой щетиной. Жесткая или средняя щетина могут быть очень абразивными для десен и повреждать эмаль.

Читайте также на портале "Комментарии" — эта распространенная привычка быстро "убивает" зубы.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.huffpost.com/entry/9-things-dentists-would-never-ever-do-to-their-teeth-ano_l_67eeb333e4b0741fe8e31ce7
Теги:

Новости

Все новости