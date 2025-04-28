Стоматолог назвал топ-5 полезных продуктов, которые убивают ваши зубы

Многим из нас часто приходится делать выборы без выбора, отказываясь от полезных для организма продуктов, чтобы уберечь эмаль наших зубов. Ведь немало полюбившихся нам продуктов на самом деле способствуют разрушению эмали, развитию кариеса и другим проблемам ротовой полости, даже несмотря на их общую пользу для организма.

Уход за зубами. Фото из открытых источников

Стоматолог Аулак Дипак рассказал, что, хотя апельсины, лимоны, грейпфруты и прочие цитрусовые богаты витамином С, они также содержат большое количество лимонной кислоты, которая может серьёзно вредить эмали, особенно если данные фрукты употреблять в соках или натощак.

Кислоты, содержащиеся в этих фруктах, могут снижать минерализацию эмали зубов, что со временем приводит к ее разрушению и повышению чувствительности зубов. Если эту кислоту не убрать, она может вызвать эрозию зубной эмали.

На втором месте по вредности для эмали наших зубов сухофрукты. Изюм, абрикосы и финики часто считают более здоровой альтернативой сладостям, но они такие же липкие и сладкие, поэтому могут нанести вред зубам.

Сахар прилипает к зубам и питает бактерии. Лучшей альтернативой являются свежие фрукты.

На третьей позиции спортивные и энергетические напитки. Нередко такие напитки переполнены сахаром и кислотой. Поэтому они могут разрушать эмаль зубов.

По словам медика, такие напитки часто красиво преподносят в рекламе, как полезные для здоровья, но многие из них хуже, чем газировка. Используйте соломинку и прополощите рот водой, если вы их потребляете.

На четвертом месте по вредности для зубов – такие утренние напитки, как чай и кофе. Ваш ежедневный напиток может менять цвет зубов. Кофе и чай содержат танины – природные соединения, которые легко связываются с белками на поверхности зубов. Это вызывает желтоватый или коричневый налет, особенно при регулярном употреблении.

И кофе, и чай имеют кислотный pH, который размягчает эмаль зубов, что делает ее более уязвимой к эрозии и кариесу.

Если в напитки добавляется сахар или молоко — это питательная среда для бактерий, которые вызывают кариес. Даже без сахара, кофе и чай могут способствовать накоплению налета, если не поддерживать хорошую гигиену.

Замыкают топовую пятерку вредных для эмали зубов продуктов томатные соусы. Они имеют высокую кислотность, что может размягчать зубную эмаль. Со временем это приводит к повышенной чувствительности зубов и большей склонности к кариесу.

В некоторых соусах, особенно магазинных, имеется добавленный сахар. Он питает бактерии во рту, которые вырабатывают кислоту, разрушающую эмаль.

Такой соус имеет насыщенный цвет и способен окрашивать зубы, особенно если эмаль уже слегка повреждена или тонкая.

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