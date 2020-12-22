Степанов об антибиотиках при COVID-19: это очень плохо

Язык
Coinspot 22.12.2020
BTC/USD
22694.22
ETH/USD
598.56
LTC/USD
102.64
НБУ 22.12.2020
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.50
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал об отношении к употреблению антибиотиков при лечении коронавирусного заболевания. По мнению главы Минздрава прием антибиотик негативно сказывается на лечении, особенно если больной принимает препараты без рецепта доктора.
ФОТО: Из открытых источников
Максим Степанов уверяет, что антибиотики должны продаваться по электронному рецепту, для чего Министерство разрабатывает специальную систему, которую планирует запустить в апреле.
Глава Министерства здравоохранения также добавил, что лечить коронавирус антибиотиками нельзя:
Напомним, что по состоянию на 22 декабря в Украине зафиксировано 8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также известно, что за прошлые сутки выздоровело в полтора раза больше человек, чем заболело - 14 020.
Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые назвали уничтожающее коронавирус природное средство. Исследователи уверяют, что глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, имеет способность подавлять вирус. Ученые выяснили, что водный экстракт из корня солодки обладает нейтрализующим эффектом. Помимо этого, глицирризиновая кислота отмечается высокими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и является безопасной для человека.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости