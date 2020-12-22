Степанов об антибиотиках при COVID-19: это очень плохо

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал об отношении к употреблению антибиотиков при лечении коронавирусного заболевания. По мнению главы Минздрава прием антибиотик негативно сказывается на лечении, особенно если больной принимает препараты без рецепта доктора.

ФОТО: Из открытых источников

Максим Степанов уверяет, что антибиотики должны продаваться по электронному рецепту, для чего Министерство разрабатывает специальную систему, которую планирует запустить в апреле.

"Сначала он начнет работать с инсулином, препаратами для имунносупресиями и наркосодержащими препаратами. Дальше антибиотики исключительно по электронным рецептам. Мы также усиливаем контроль в отношении выпуска рецептов", — заявил Степанов.

Глава Министерства здравоохранения также добавил, что лечить коронавирус антибиотиками нельзя:

"Это очень плохо. Особенно, когда начинаете принимать антибиотики без рекомендаций врача", — прокомментировал Максим Степанов.

Напомним, что по состоянию на 22 декабря в Украине зафиксировано 8 513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также известно, что за прошлые сутки выздоровело в полтора раза больше человек, чем заболело - 14 020.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые назвали уничтожающее коронавирус природное средство. Исследователи уверяют, что глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, имеет способность подавлять вирус. Ученые выяснили, что водный экстракт из корня солодки обладает нейтрализующим эффектом. Помимо этого, глицирризиновая кислота отмечается высокими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами и является безопасной для человека.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!