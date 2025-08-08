Старение распространяется в теле, как инфекция: ученые в шаге от сенсационного решения

Рубрики
Группа ученых из Южной Кореи под руководством профессора Ок Хи Чона обнаружила, что старение клеток в человеческом организме может распространяться подобно инфекции из-за кровообращения. Это открытие может радикально изменить подход к лечению и профилактике возрастных изменений. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Metabolism.
В центре научного интереса — белок HMGB1, который, как установили исследователи, передает сигналы старения от поврежденных или уже состарившихся клеток здоровым. Именно HMGB1 запускает старение в фибробластах, почечных эпителиальных клетках и клетках скелетных мышц.
Хотя науке давно известно о SASP-факторах – воспалительных молекулах, провоцирующих старение соседних клеток, точный механизм их распространения оставался неизвестным.
Ученые впервые доказали, что белок HMGB1 циркулирует в крови и может передавать сигналы старения на расстоянии. Примечательно, что окисленная форма этого белка не оказывает подобного влияния.
В ходе экспериментов на лабораторных мышах выяснилось, что введение HMGB1 влечет за собой рост уровня маркеров старения. Применение антител против этого белка снижало количество стареющих клеток, улучшало регенерацию мышечной ткани и физическую выносливость животных.
По мнению исследователей, HMGB1 может стать перспективной мишенью для антивозрастной терапии, открывающей новые горизонты в лечении хронических заболеваний, связанных со старением.
"Мы доказали, что сигналы старения могут циркулировать в организме через кровь. Их блокировка помогает восстановить способность тканей к регенерации. Это перспективный подход к борьбе с возрастными патологиями", — заявил профессор Чон.
