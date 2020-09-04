Неврологи, офтальмологи и хирурги являются самыми популярными врачами в нашей стране. Об этом рассказала заместитель председателя НСЗУ Оксана Мовчан, передает издание greenpost.

Украинцы массово оформляют электронные направления к вышеперечисленным врачам. Об этом стало известно 4 сентября на проведенном брифинге. Также в этот список входят эндокринологи, кардиологи и травматологи.

Стало известно, к каким врачам украинцы обращаются чаще всего. Фото: unsplash.

Но именно неврологи, офтальмологи и хирурги оформили 7,5 миллиона направлений для 3 миллионов граждан. И только 4 процента из этого числа пришлись на неотложную медицинскую помощь, остальные – это плановые проверки.

Также врачи подчеркнули, что сейчас украинцы стали более бережно к себе относиться. А все потому, что карантин заставил многих людей пересмотреть свое отношение к собственному здоровью. Если раньше они приходили на прием, когда что-то беспокоило, то сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Такой подход позволят сэкономить не только собственное время и деньги, но и нервы, подчеркивают эксперты.





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