logo

BTC/USD

118647

ETH/USD

3863.36

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Стало известно, что будет с вами, если ежедневно ложиться спать после 23:00
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, что будет с вами, если ежедневно ложиться спать после 23:00

Сон очень важен для отдыха мозга

31 июля 2025, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вдоволь выспаться – это не прихоть, а жизненно важная необходимость. Без спокойного сна наше тело и разум не функционируют на 100%.

Стало известно, что будет с вами, если ежедневно ложиться спать после 23:00

Сон. Фото: из открытых источников

Если вы чувствуете, что могли бы улучшить качество своего сна, врач Сара Марин Барбелл делится в своих социальных сетях пособием с простыми, но научно обоснованными советами для лучшего сна.

Среди прочего, эксперт отмечает: "Если вы ложитесь спать позже одиннадцати вечера, вы заметите последствия через четыре недели".

На первый взгляд может показаться, что эта привычка безвредна, она может быть особенно вредной с течением дней и недель. По словам эксперта, в первую неделю вы заметите большую усталость, хотя сначала ничего серьезного.

На этой неделе снижается уровень мелатонина (гормона сна) и повышается уровень кортизола (гормона стресса). Это приводит к ухудшению самочувствия и усилению аппетита. На вторую неделю снижается гормон роста, уменьшается восстановление мышц, а у детей может наблюдаться задержка роста. Третья неделя является ключевой, поскольку именно тогда мозг начинает действительно страдать.

Это происходит потому, что мозг не избавляется от токсинов, которые он генерировал в течение дня; по словам эксперта, "ваш мозг в конце концов начинает поедать сам себя".

Начиная с четвертой недели, ваш мозг впадает в полное расстройство. На этом этапе снижается лептин и повышается грелин, что приведет к все большему чувству голода. Прежде всего, это повлияет на потребление жиров и сахара, что может быть очень вредным. Кроме того, пострадает и микробиота.

Чтобы избежать любых вышеупомянутых последствий, врач рекомендует постараться не ложиться спать позже 23:00, поскольку ваше тело вырабатывает мелатонин, который является ключевым для восстановления тканей и регуляции метаболизма, а поздний отход ко сну может препятствовать этому процессу. Также попробуйте отрегулировать температуру так, чтобы она была идеальной. Это от 18 до 20 градусов Цельсия, и, конечно, в полностью темном помещении. Кроме того, важно не пользоваться смартфоном за час до сна. Синий свет от мобильных телефонов и электронных устройств задерживает засыпание. Старайтесь ужинать легко и рано, всегда до 21:00.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько нужно спать и когда ложиться, чтобы всегда быть в форме.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.marca.com/en/lifestyle/fitness/2025/07/28/68878107e2704e28778b45ed.html
Теги:

Новости

Все новости