Стало известно, что будет с вами, если ежедневно ложиться спать после 23:00

Вдоволь выспаться – это не прихоть, а жизненно важная необходимость. Без спокойного сна наше тело и разум не функционируют на 100%.

Сон. Фото: из открытых источников

Если вы чувствуете, что могли бы улучшить качество своего сна, врач Сара Марин Барбелл делится в своих социальных сетях пособием с простыми, но научно обоснованными советами для лучшего сна.

Среди прочего, эксперт отмечает: "Если вы ложитесь спать позже одиннадцати вечера, вы заметите последствия через четыре недели".

На первый взгляд может показаться, что эта привычка безвредна, она может быть особенно вредной с течением дней и недель. По словам эксперта, в первую неделю вы заметите большую усталость, хотя сначала ничего серьезного.

На этой неделе снижается уровень мелатонина (гормона сна) и повышается уровень кортизола (гормона стресса). Это приводит к ухудшению самочувствия и усилению аппетита. На вторую неделю снижается гормон роста, уменьшается восстановление мышц, а у детей может наблюдаться задержка роста. Третья неделя является ключевой, поскольку именно тогда мозг начинает действительно страдать.

Это происходит потому, что мозг не избавляется от токсинов, которые он генерировал в течение дня; по словам эксперта, "ваш мозг в конце концов начинает поедать сам себя".

Начиная с четвертой недели, ваш мозг впадает в полное расстройство. На этом этапе снижается лептин и повышается грелин, что приведет к все большему чувству голода. Прежде всего, это повлияет на потребление жиров и сахара, что может быть очень вредным. Кроме того, пострадает и микробиота.

Чтобы избежать любых вышеупомянутых последствий, врач рекомендует постараться не ложиться спать позже 23:00, поскольку ваше тело вырабатывает мелатонин, который является ключевым для восстановления тканей и регуляции метаболизма, а поздний отход ко сну может препятствовать этому процессу. Также попробуйте отрегулировать температуру так, чтобы она была идеальной. Это от 18 до 20 градусов Цельсия, и, конечно, в полностью темном помещении. Кроме того, важно не пользоваться смартфоном за час до сна. Синий свет от мобильных телефонов и электронных устройств задерживает засыпание. Старайтесь ужинать легко и рано, всегда до 21:00.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько нужно спать и когда ложиться, чтобы всегда быть в форме.



