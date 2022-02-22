Специалисты назвали еще одно полезное свойство медитации

Исследования ученых показывают: для того чтобы поднять иммунитет, нужно научиться расслабляться. А еще лучше – начать медитировать. Американские ученые пришли к выводу, что медитация может значительно улучшить работу иммунной системы, пишет menslife. Участники эксперимента ежедневно практиковали 10-часовые сеансы медитации в течение восьми дней в полной тишине. Анализ их крови показал, что медитация усиливает активность 220 генов, участвующих в регулировании иммунного ответа. Сюда входят и 68 генов, участвующих в передаче сигналов интерферона. Исследователи отмечают, что уединение может играть немаловажную роль в лечении различных заболеваний, связанных с ослабленной иммунной системой.

Девушка (фото из открытых источников)

Причем врачи уверяют: для того чтобы почувствовать на себе положительное влияние медитации и укрепить иммунитет, совсем не обязательно погружаться с головой в изучение всех премудростей восточных практик. Даже если вы просто начнете ходить на йогу в ближайший фитнес-клуб или научитесь расслабляться, это сразу отразится на здоровье положительным образом.

Напомним, в современном мире нас преследует множество внешних раздражителей, которые провоцируют стресс, нервозность и агрессивность. Но нужно уметь с ними правильно и быстро справлять, чтобы не навредить здоровья. Что может помочь? Ученые выяснили, что правильное дыхание помогает нормализовать работу нервной системы. Глубокие вдохи в течение минуты помогают побороть стресс и успокоиться благодаря обогащению мозга кислородом.

Еще один эффективный способ, чтобы нормализовать психологическое состояние организма . Музыка помогает отвлечься, улучшает настроение. И для снижения уровня стресса лучше всего подойдет спокойная классическая музыка.

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