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Главная Новости Здоровье наше тело Специалист рассказал, какие экраны смартфонов опасны для здоровья
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Специалист рассказал, какие экраны смартфонов опасны для здоровья

Экраны многих современных телефонов выполнены по технологии OLED

сегодня, 18:12
Автор:

Любовь Блажко

Некоторые виды дисплеев наших ежедневных гаджетов могут вызвать головную боль и утомляемость глаз. О том, какие именно экраны смартфонов являются опасными, знает эксперт Владимир Гриценко. Об этом пишет издание internetua.

Большинство экранов современных смартфонов создано по технологии OLED, в которой есть как преимущества, так и недостатки. Гриценко говорит о том, что такая технология экранов имеет органические светодиоды. Они, в свою очередь, светят в полную силу, поэтому регулировать яркость дисплея нужно с помощью широтно-импульсной модуляции. ШИМ (широтно-импульсная модуляция) позволяет экрану мерцать с определенной частотой, регулируя при этом яркость. 

Специалист рассказал, какие экраны смартфонов опасны для здоровья

Специалист рассказал, какие экраны смартфонов опасны для здоровья. Фото: unsplash.

Владимир рассказывает, что при минимальном уровне яркости, можно четко увидеть это мерцание. Или еще можно навести камеру другого смартфона на экран дисплея, чтобы тоже увидеть то самое мерцание. 

Специалист рекомендует повышать яркость на телефоне, чтобы глаза передохнули от OLED-экрана. Но увлекаться этим не стоит, ведь высокая яркость часто может вызвать дискомфорт. Еще одним выходом из положения является функция "Понижение точки белого" на iOS и DC Dimming на Android. Это помогает снизить мерцание, но искажает цветопередачу. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему беспроводные наушники опасны для здоровья.


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