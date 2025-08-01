Сон с открытым окном не так полезен, как кажется: новое открытие шокирует

Хотя свежий воздух часто считают необходимым для хорошего самочувствия, немецкие ученые из университета Йоханнеса Гутенберга в Майнце пришли к выводу, что спать с открытым окном не всегда полезно. В частности, исследования показывают, что открытые окна в спальне во время сна могут стать источником излишнего шума, негативно влияющего на качество отдыха и здоровья человека.

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Основная проблема – это транспортный шум, часто проникающий в жилые помещения в крупных городах. Даже если кажется, что человек не реагирует на эти звуки во время сна, организм все равно ощущает их влияние. Ученые объясняют, что под влиянием шума нарушается фаза гибернации, которая является ключевой для полноценного восстановления сил и отдыха.

При проезде автомобиля ночью в организме спящего человека повышается уровень гормонов стресса, что вызывает повышение АД и уровня холестерина в крови. Это увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. Кроме того, регулярный ночной стресс может стать фактором в формировании психических расстройств, таких как тревожность, депрессия или неврозы.

Ученые советуют не оставлять окна открытыми ночью, особенно если спальня расположена вблизи оживленных дорог. Наилучшей же практикой является проветривание комнаты перед сном — это позволяет поддерживать комфортную температуру и свежий воздух, не подвергая организм шумовому воздействию. Такой подход обеспечивает спокойный и глубокий сон, что оказывает положительное влияние на общее состояние здоровья и самочувствия.

Как уже писали "Комментарии", свекольный сок может стать естественным помощником в борьбе с гипертонией, особенно для пожилых людей. Регулярное употребление даже нескольких глотков этого овощного напитка способно существенно снизить АД и улучшить общее состояние сосудистой системы.