Со скольки лет можно курить кальян

Релакс в кругу друзей с клубами ароматного дыма и интересным общением — идеальная картина вечера для многих подростков. При этом часто и они, и их родители задаются вопросом – можно ли курить кальян до 18 лет по закону Украины, можно ли курить кальян в 14 лет, как разрешает законодательство некоторых демократичных стран, и не карается ли курение кальяна несовершеннолетними в заведениях административной ответственностью владельцев. Итак, можно ли курить кальян детям? Ответ однозначный – нет! Ни по закону, ни с точки зрения заботы об их здоровье.

Девушка курит кальян (фото из открытых источников)

Давайте разберемся, чем грозит довольно безобидное, на первый взгляд, увлечение кальянами. Конечно, он менее вреден, чем сигаретный дым, однако все же приносит вред организму. При этом нужно понимать, что он также содержит вредные вещества и "засоряет" легкие.

Многих интересует ответ на вопрос, с какого возраста можно курить кальян в заведениях. По законодательству Украины курение кальяна разрешено лицам, достигшим 18 лет. В США этот порог поднят до 21 года. Разумеется, что никто детям, выглядящим старше, и подросткам паспорт в заведениях проверять не будет. В таких учреждениях желание клиента – закон. Это вероятно, но не факт. Если вы выглядите достаточно взрослым, никто и не спросит. Часто родители, руководствуясь статьями о безвредности кальяна, сами, ради развлечения, предлагают его своим детям, как в кафе, так и дома.





Медики предупреждают – такое легкомысленное поведение родителей опасно: до 18 лет в организме ребенка длится активная фаза формирования и роста, поэтому даже незначительной интоксикацией можно нанести достаточно серьезный удар здоровью: токсичные вещества, поступающие в организм с дымом при курении, приводят к нарушению обмена веществ у ребенка, замедлению обменных процессов и наращению гормонального фона. Кроме этого, нарушается работа центральной нервной системы, что вызывает гиперреактивность, раздражительность, рассеянность у ребенка, снижает его успеваемость и показатели в учебе, способность концентрироваться и негативно влияет на память и активность вцелом.

Исследованиями доказано, что токсичные вещества кальянного дыма пагубно влияют на зрение и часто становятся причиной близорукости. Часто дети, покурившие кальян, жаловались на слабость, тошноту, сильную головную боль. Это свидетельствует о концентрации в их организме высокой дозы вредных веществ.

Даже у взрослых курение кальяна нередко вызывает легкое головокружение, которое ошибочно связывают с расслаблением, в то время как это – следствие интоксикации и недостатка кислорода. Поэтому курить кальян детям категорически не рекомендуется ни в порядке исключения, ни как дань моде.

Многие уверены, что безникотиновый кальян абсолютно безвреден и его вполне можно курить лицам, не достигшим 18 лет. Однако это – всего лишь маркетинговая уловка, поскольку ряд содержащихся в кальянном дыме веществ в разы вреднее и опаснее для здоровья, чем никотин.

Законно ли приносить кальян школьникам и подросткам в специализированных заведениях? Юридически — нет. Закон разрешает употребление кальяна только после того, как человеку исполнилось 18. Но, по факту, клиентов обслужат, поэтому обеспечить безопасность ребенка — задача в первую очередь родителей, ведь кальян — это модно среди молодёжи, а молодые люди следуют моде подчас слепо, не задумываясь о последствиях.

Чем же конкретно опасен кальян? После контакта с тлеющим табаком организм курильщика насыщается смесью никотина, тяжелых смол и различных примесей. По данным исследований, за 5 минут затяжек через легкие проходит полтора литра вредных веществ! Даже жидкий фильтр в колбе, через который проходит дым перед попаданием в тело человека, не делает курение кальяна менее вредным. Жидкий фильтр задерживает около половины канцерогенов, остальные же проходят защитный барьер.





Особенно опасна для здоровья ситуация, когда в кальянной отсутствует система вентиляции. В таких условиях возможно быстрое наступление гипоксии из-за задымления пространства, что приводит к функциональным сбоям в работе организма.

Чем же грозит курение кальяна для неокрепшего организма:

- возникновением аллергии;



- заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

- развитием никотиновой зависимости;

- ухудшением внимания, снижением мозговой активности и замедлением речевой моторики;

- отравлением и поражением внутренних органов.

Все это по отдельности и в совокупности может стать причиной как временного недомогания, так и стать катализатором запуска патологических процессов в организме курильщика. Более того, согласно исследованиям, употребление кальяна повышает риск перехода на более тяжелые токсичные вещества на 80%. То есть вероятность того, что ребёнок перейдет с кальяна на алкоголь или сигареты, если не белее тяжелые наркотические вещества, – 4 к 5.

Напомним, с пециалисты сравнили вред, который получает организм человека от курения сигарет и кальяна. Как выяснилось, курение кальяна в несколько раз вреднее, чем курение сигарет.

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