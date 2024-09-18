Сладкая любовь: как шоколад влияет на кожу

В течение многих лет бытовало мнение, что шоколад и другие сладости вредны для кожи — они приводят к появлению прыщей и другим проблемам. Портал "Комментарии" сообщает, наносит ли шоколад вред организму.



Иллюстративное фото

Шоколад может и нанести вред, и, наоборот, вылечить – в зависимости от того, какой шоколад выбирать. По мнению экспертов, некоторые виды шоколада действительно приносят пользу коже благодаря антиоксидантному действию.

Так, молочный шоколад, в котором много сахара и молочных продуктов, скорее навредит, чем поможет. Темный шоколад может быть полезен, если в нем содержится высокая концентрация какао-бобов. Часто бренды указывают процент какао в черном шоколаде на упаковке, что упрощает выбор.

Шоколад с высоким содержанием какао содержит флавоноиды. Они обладают антиоксидантным потенциалом, который помогает защитить кожу от повреждений, вызванных солнцем и свободными радикалами.

Какую пользу для организма можно извлечь, употребляя именно темный шоколад? Продукт с высоким содержанием какао может улучшить кровообращение, внешний вид кожи. Он помогает сохранить кожу увлажненной и борется с признаками старения. Исследования показали, что темный шоколад обладает свойствами против возникновения прыщей. Однако этого нельзя сказать о молочном шоколаде.

А вот свойства шоколада как афродизиака не доказаны, однако даже один кусок сладости может улучшить настроение и утолить боль.

Несмотря на положительное действие шоколада, его не стоит употреблять слишком много, ведь большое количество даже темного продукта может привести к обратным последствиям. Однако, если хочется сладенького, стоит отдать предпочтение именно темному шоколаду.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие продукты помогают улучшить состояние волос.

