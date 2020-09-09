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Главная Новости Здоровье наше тело Скрытая опасность: почему следует быть острожными с осенней листвой
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Скрытая опасность: почему следует быть острожными с осенней листвой

В совокупности они создают идеальную влажную среду для развития инфекции

сегодня, 16:03
Автор:

Любовь Блажко

Приход осени ассоциируется у нас с первыми холодами и яркими деревьями вокруг. Тем не менее, опавшая листва под ногами может нести опасность. Об этом неожиданном факте рассказала терапевт Людмила Лапа, передает издание golos.

Скрытая опасность: почему следует быть острожными с осенней листвой

Скрытая опасность: почему следует быть острожными с осенней листвой. Фото: unsplash.

Красочная листва вряд ли может вызвать у кого-то негативные мысли. Осенью прохожие любят полюбоваться сменой сезона и, прогуливаясь, собирать цветные листья. Однако эксперт говорит, что опавшая осенняя листва вместе с частыми дождями – это просто идеальная влажная среда для развития вредных микроорганизмов. Потому как в такой среде начинает происходит не самый безопасный процесс: листья начинают гнить, тем самым, превращаясь в грибок. 

Если на улице будет ветер, то эта грибковая инфекция и другие микробы могут попасть в слизистую оболочку. Это может вызвать у человека воспаление или раздражение. Также специалист уточняет, что при наличии аллергической реакции, ситуация может ухудшится. 

Людмила говорит о том, что аллергия на грибковую инфекцию есть у большинства людей, но она может проходить и в скрытой форме. Когда окружающая среда является благотворной для различных возбудителей, то грибок может активироваться. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, как подготовить организм к первым холодам.


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