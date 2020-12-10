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Сколько жизней удалось бы спасти, если бы все люди носили медицинские маски

Эксперты пришли к выводу, что более 100 тысяч человек остались бы в живых

сегодня, 16:42
Автор:

Елизавета Черных

По данным исследования американских ученых, ношение маски могло бы спасти более 100 тысяч человек. Эксперты утверждают, что если хотя бы 95% населения Соединенных Штатов Америки носило медицинские маски, можно было бы избежать в среднем 130 тысяч летальных случаев к февралю 2021 года. 

Сколько жизней удалось бы спасти, если бы все люди носили медицинские маски

ФОТО: Из открытых источников

Исследователи отметили, что если бы от 22 сентября 2020 года практические все в США носили маску, то можно было бы сохранить жизнь от 85 284 до 170 867 человек. Эксперты подчеркнули, что ношение маски даже 85% населения, могло бы предотвратить смерть от 60 731 до 133 077 людей. 

Как известно, несколько недель назад Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сделал заявление о том, что маска защищает не только людей вокруг, но и того, кто ее носит. Однако, несмотря на результаты исследования, предупреждения и штрафы, жители Соединенных Штатов Америки все равно не относятся ответственно к этому предписанию. 

Специалистами из IHME было подсчитано, что национальное использование масок составляет чуть более 65%. 

Напомним, что в прошлом месяце Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок. Теперь наказание за неношение маски составляет от 170 до 225 гривен.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, нужна ли маска во время спортивных занятий. Несмотря на меры предосторожности в период пандемии коронавируса, во время занятий спортом лучше не надевать маску. Такие рекомендации дает Всемирная организации здравоохранения. По мнению ВОЗ, маски во время интенсивных занятий спортом могут мешать комфортному дыханию. 







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Источник: https://healthnews.24tv.ua/ru/skolko-zhiznej-udalos-by-spasti-esli-by-vse-ljudi-nosili-maski_n1482777
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