Сколько жизней удалось бы спасти, если бы все люди носили медицинские маски

По данным исследования американских ученых, ношение маски могло бы спасти более 100 тысяч человек. Эксперты утверждают, что если хотя бы 95% населения Соединенных Штатов Америки носило медицинские маски, можно было бы избежать в среднем 130 тысяч летальных случаев к февралю 2021 года.

ФОТО: Из открытых источников

Исследователи отметили, что если бы от 22 сентября 2020 года практические все в США носили маску, то можно было бы сохранить жизнь от 85 284 до 170 867 человек. Эксперты подчеркнули, что ношение маски даже 85% населения, могло бы предотвратить смерть от 60 731 до 133 077 людей.

Как известно, несколько недель назад Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сделал заявление о том, что маска защищает не только людей вокруг, но и того, кто ее носит. Однако, несмотря на результаты исследования, предупреждения и штрафы, жители Соединенных Штатов Америки все равно не относятся ответственно к этому предписанию.

Специалистами из IHME было подсчитано, что национальное использование масок составляет чуть более 65%.

Напомним, что в прошлом месяце Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок. Теперь наказание за неношение маски составляет от 170 до 225 гривен.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, нужна ли маска во время спортивных занятий. Несмотря на меры предосторожности в период пандемии коронавируса, во время занятий спортом лучше не надевать маску. Такие рекомендации дает Всемирная организации здравоохранения. По мнению ВОЗ, маски во время интенсивных занятий спортом могут мешать комфортному дыханию.





















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